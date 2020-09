Juliette Gréco : "Encore une belle personne d'une époque qui nous fait rêver qui s'en va" pour Thomas Dutronc

Ce vendredi 25 septembre, le réseau France Bleu fête ses 40 ans ! Pour cet anniversaire particulier, France Bleu Auxerre accueille Thomas Dutronc sur son antenne. Le chanteur possède, en effet, une résidence secondaire dans l'Yonne, où il a passé le confinement. La crise sanitaire est d'ailleurs un moment difficile pour les artistes et le monde du spectacle selon Thomas Dutronc, qui est également revenu sur la disparition de Juliette Gréco.

Évidemment c'est une grande dame incroyable ! (Thomas Dutronc)

"Évidemment c'est une grande dame incroyable !" explique Thomas Dutronc qui a eu l'opportunité de la croiser plusieurs fois lors d'émissions à la télévision. "J'ai aussi eu la chance de commencer ma petite carrière de guitariste de jazz, quand j'avais 25 ans, avec un guitariste qui a beaucoup travaillé avec elle, qui l'accompagnait en tournée." Il se souvient notamment des étés en Corse, où il passait du temps avec ce guitariste lorsqu'il n'était pas en tournée avec Juliette Gréco. C'est "encore une belle personne, d'une époque qui nous fait rêver, qui s'en va" confie-t-il.

Une petite tournée maintenue jusqu'à Noël

Thomas Dutronc s'interroge sur l'avenir du monde du spectacle avec la crise sanitaire. "On table sur le fait qu'à partir d'avril-mai prochain, on sera revenu à la normale mais déjà, jusque-là, je ne sais pas comment vont faire les gens pour tenir ?" Il y a déjà "beaucoup de personnes" qui mettent la clé sous la porte affirme-t-il avant de détailler : "Les métiers de la musique font vivre beaucoup de gens. Il y a les tour-bus, il y a ceux qui louent le matériel... Il n'y a pas que les intermittents !"

Thomas Dutronc a une tournée prévue en ce moment-même. "On a une dizaine de petites dates jusqu'à Noël. On est très content de les garder. J'espère que l'on va pouvoir les faire." Des concerts avec des contraintes sanitaires fortes : "Ça ne dépasse pas 1 000 spectateurs à priori. Si c'est plus, les salles imposent la distance, une personnes sur deux, etc. C'est très compliqué" résume Thomas Dutronc qui dû renoncer à se produire à Bordeaux par exemple.