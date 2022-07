Kam Hung, la drag queen ardéchoise dans l'émission qui cartonne sur France TV

C'est parmi des centaines de prétendants que Camille, 22 ans, s'est fait remarquer pour participer à la première saison de Drag Race, la version française de Rupaul's Drag Race, un concours américain de drag queen qui rencontre un succès mondial. Originaire d'Aubenas, Camille fait partie des dix candidats retenus grâce à son personnage féminin et haute couture : Kam Hung.

Combattre les discriminations et les stéréotypes

"Il y en a qui me disent qu'ils ne connaissaient rien au monde du drag et qui ont trouvé l'émission très divertissante et loin des préjugés qu'ils s'en faisaient". L'objectif de Camille semble être atteint. C'est notamment pour lutter contre les discriminations sexuelles et les stéréotypes que l'Ardéchois s'est lancé dans l'aventure. "L'art du drag est un art militant. Sortir en drag, donc maquillée, avec une perruque et des talons, ce n'est pas le plus simple. Dès le départ, cet art a voulu montrer qu'on peut être un homme et s'assumer comme ça", répète le jeune homme qui a quitté son Aubenas natal pour suivre des études de maquillage à Lyon avant de monter à Paris.

Il y a près de cinq ans, alors qu'il publie sur Internet des vidéos de maquillage, Camille découvre l'univers drag queen : "C'est un art où on fait des performances sur scène, dans la mode, dans le maquillage, à travers des vidéos". Il se crée alors un personnage : Kam Hung, "joyeuse, fun, pétillante et très tournée sur le fashion et le make-up". Dans l'émission, il enchaîne les défis : chants, danses, théâtres, coutures et play back.

Kam Hung, ou Camille dans la vraie vie, est originaire d'Aubenas et fait partie des drag queen de la saison 1 de Drag Race. - Jean Ranobrac / France TV

Ce samedi 25 juin, le premier épisode devait être le seul diffusé à la télévision sur France 2. Les autres étant accessibles sur le site France.tv Slash. Mais le succès a été énorme : plus de 900 000 téléspectateurs malgré l'heure tardive, après 23h30. France TV a dès lors décidé de diffuser l'intégralité de la saison tous les samedis soirs après Fort Boyard.

Ce succès honore Camille : "On sait qu'on a fait du bon travail, que l'émission est très qualitative et que chacune a fait le meilleur de soi. Que cela continue à être diffusé sur France 2, c'est une très grande victoire. Ce n'est jamais arrivé que cela passe à la télé, à part la franchise américaine et encore moins sur le service public. À tous les gens qui disaient que la France n'était pas prête, cela démontre l'inverse". Camille, qui revient de temps en temps en Ardèche, fait d'ailleurs un clin d'œil à la première marche des fiertés organisée cette année à Aubenas. "Comme quoi tout va à point, à qui sait attendre".

L'émission Drag Race est diffusée ce samedi à partir du minuit et est d'ores et déjà disponible sur le site France.tv Slash.