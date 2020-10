Kanye West, futur président des États-Unis ?

Kanye West est candidat à la Maison Blanche et 2020 n'a pas fini de nous surprendre. Retour sur une candidature surprise pourtant annoncée depuis cinq ans.

Minute Papillon ! s'intéresse à un des candidats à la présidence américaine les plus inattendus : le chanteur Kanye West. En compagnie du journaliste Raphaël da Cruz de la radio Mouv', Sidonie Bonnec tente d'en savoir plus sur les origines de cette envie de politique.

Qui est Kanye ?

Kanye West est essentiellement un entrepreneur. Producteur de musique devenu rappeur avant de passer par la mode, il a besoin de nouveaux défis. Dans sa musique, il aborde de nombreux sujets de société. Il s'intéresse depuis longtemps à la politique, soutenant des campagnes comme celles de Barack Obama, Hillary Clinton et même un temps Donald Trump.

Ses prises de positions ont même parfois généré des réactions virulentes, comme lorsqu'il déclare en mai 2018 :

On entend parler de l’esclavage qui a duré 400 ans. Pendant 400 ans ? Ça ressemble à un choix

En 2015, pendant la cérémonie des MTV Awards, il annonce qu'il sera candidat à l'élection présidentielle américaine en 2020.

Une campagne surréaliste

Le candidat Kanye West met les petits plats dans les grands. Selon le Comité fédéral des élections américaines, l'artiste a déjà dépensé six millions de dollars issus de ses propres fonds pour sa campagne. On sait également qu'il a levé onze mille dollars de dons de la part de ses soutiens.

Kanye West aurait aussi dépensé plus d'un milliard de dollars en conseils pour l'accompagner dans cette campagne.

On peut s'interroger sur la nature de ces conseils quand on découvre son seul et unique meeting. Il s'y présente vêtu d'un gilet pare-balles et il tente de s'adresser à la foule sans micro. Dans sa prise de parole, il évoque la première grossesse de sa femme Kim Kardashian. Il reconnait avoir envisager un temps de lui demander d'avorter et il fond alors en larmes en imaginant avoir failli tuer sa fille.

"C'est très révélateur de l'état de Kanye West" observe Raphaël da Cruz.

En 2016, le chanteur doit être hospitalisé pour épuisement. A cette occasion, il a été diagnostiqué comme bipolaire. Le journaliste de Mouv' indique que, depuis cet évènement, on peut penser que certains de ses choix sont guidés par un manque de clairvoyance du fait de sa santé mentale.

Un candidat qui n'a jamais voté

Kanye West a déclaré à plusieurs reprises n'avoir jamais voté de sa vie. Raphaël da Cruz indique que, selon lui, le chanteur ne croit qu'en deux choses : en Dieu et en lui-même.

Reste à savoir si cette confiance extrême saura convaincre les électeurs américains.