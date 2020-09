Karim Benzema, Édouard Philippe, la remontée en Ligue 1 : Paul Le Guen vous dit tout

Il a passé une heure en studio avec nous et avec vous. Paul Le Guen, l’entraîneur Breton du HAC, le club de football du Havre, a pris le Petit Dej sur France Bleu Normandie. Il a accepté de répondre à toutes nos questions, même les plus "poils à gratter".

Le PSG ou le HAC ? Le HAC, aujourd'hui c'est le HAC.

Le Mont Saint-Michel est en Bretagne ou en Normandie ? [respiration...] en Normandie

Coupe de France ou Tour de France ? Les deux, je suis un amoureux du vélo comme beaucoup de Bretons. Je suis presque incollable sur le Tour de France

Federer ou Nadal ? Federer, j'aime Nadal mais je suis un fan de Federer, j'adore.

Je suis très content que la France ait gagné la coupe du Monde, mais je suis triste qu'elle l'ait gagnée son Benzema

À budget illimité, vous recrutez Messi, Neymar ou Benzema ? Benzema. Je l'ai fait débuté à Lyon, je suis son parcours, je suis un admirateur, ce qu'il fait au Real Madrid est prodigieux, vraiment. Je suis triste et désolé qu'il ne soit pas en équipe de France. Je ne connais pas les raisons pour lesquelles Didier Deschamps ne le prends pas. Je suis très content que la France ait gagné la coupe du Monde, mais je suis triste qu'elle l'ait gagné son Benzema.

Edouard Philippe j'espère qu'il sera un jour notre Président.

Emmanuel Macron ou Edouard Philippe ? Edouard Philippe. Ce n'est pas par opportunisme. J'aime la politique, ma maman m'a certainement donné ce goût là, elle a eu des mandats locaux successifs. J'aime écouter les débats. Puisque c'est notre maire, je suis le parcours d'Edouard Philippe, j'apprécie. Edouard Philippe j'espère qu'il sera un jour notre Président.

Paul Le Guen a également évoqué le début du championnat de Ligue 2 pour son équipe. "Au niveau comptable ce n'est pas mal, c'est un début très correct", selon l’entraîneur, "on est sur la bonne voie, je suis relativement optimiste, on a constitué un groupe équilibré. Je suis content de l'effectif à ma disposition. J'espère qu'on va pouvoir atteindre les objectifs, l'objectif est clairement la remontée en Ligue 1".

Paul Le Guen a la réputation d'être un entraîneur exigeant qui sait ce faire entendre dans le vestiaire, "j'espère, c'est l'objectif. Je suis accompagné par un staff fidèle et compétent, j'espère qu'on exerce une autorité logique et normale".

J'attends de mes joueurs un engagement, mais un engagement maîtrisé

Où en est-on du recrutement en attaque ? On essaie d'avancer, c'est compliqué vu la période, on a des pistes. C'est parfois compliqué de faire voyager le joueur et son agent, on a des complications inattendues.

Est-ce que ce pourrait être Guillaume Hoarau ? Je l'ai eu au téléphone, tout comme son agent. C'est très compliqué car Guillaume vit en Suisse. C'est quelqu'un que j'apprécie, mais c'est complexe de le faire venir au Havre.