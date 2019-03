Karine Ferri à Rennes pour le Marathon vert au mois d'octobre

Rennes, France

Après Christophe Lemaitre, le marathon vert de Rennes s'offre une nouvelle marraine. La neuvième édition aura lieu le 27 octobre prochain au départ de la zone Cap Malo. Ce mercredi 20 mars, les organisateurs ont annoncé avoir convié l'animatrice de télévision et mannequin Karine Ferri. Elle a accepté de parrainer les trois prochaines éditions de cet événement.

7.000 coureurs attendus

Karine Ferri pratique elle-même la course à pied et connaît bien Rennes pour y avoir vécu plusieurs années avec son compagnon, le footballeur Yoann Gourcuff lorsqu'il évoluait au Stade Rennais.

Plus de 7.000 coureurs sont attendus pour cette course qui arrivera sur l'esplanade Charles de Gaulle à Rennes. En 2020, la 10e édition sera intégrée aux championnats de France et Rennes pourrait aussi accueillir les championnats du monde de semi-marathon en 2022.