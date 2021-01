Karine Lemarchand invitée spéciale de Tous Experts ce lundi à 10h

L'animatrice culte de "L'amour est dans le pré" et "Opération Renaissance" est l'invitée de Corentine Feltz à l'occasion de la sortie de son livre "15 étapes pour apprendre à s'aimer".

A l'occasion de la sortie de son dernier livre sur l'estime de soi, accompagné d'un site internet et d'une réelle méthode pour s'accepter, Karine Lemarchand est l'invitée de Corentine Feltz ce lundi 18 Janvier à 10h dans Tous Experts.

Ce livre est conçu comme un cahier d’activités interactif. C’est un outil qui va vous permettre de réaliser ce qui vous bloque, ce qui vous a fait du mal, ce qui vous rend heureux, les qualités que vous possédez mais que vous sous-estimez, les personnes à fuir ou à suivre.

L'occasion de revenir avec l'animatrice/productrice sur sa nouvelle émission : Opération Renaissance diffusée les lundis à 21h sur M6. Nancéienne d'origine, Karine Lemarchand suit dans sa nouvelle émission 10 personnes en situation d'obésité morbide pendant un tournage qui s'est étalé sur 3 ans. Accusée de grossophobie et de faire un spectacle de l'obésité, Karine Lemarchand refuse et met en avant le fait de donner la parole à une frange invisible de la population et de parler avec ses 10 témoins de la grossophobie dont ils ont justement été victime.

Rendez-vous donc lundi sur France Bleu à 10h pour Tous Experts avec Corentine Feltz et Karine Lemarchand.