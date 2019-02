Mort de Karl Lagerfeld : retour sur la carrière d'une icône de la haute couture

C'est un monstre sacré de la mode qui a disparu. Karl Lagerfeld est mort ce mardi. Le grand couturier, directeur artistique de la maison Chanel depuis 1983, avait 85 ans. Une créativité exceptionnelle, un grand sens de la mise en scène, un rapport singulier au médias... le créateur laissera son empreinte sur le monde de la mode.

Karl Lagerfeld était surnommé "Le Kaiser", c'est-à-dire "l'empereur". Directeur artistique de la maison Chanel, il était aussi à la tête de la création de la maison italienne Fendi et avait sa propre marque. Au fur et à mesure de son histoire, il avait su créer sa légende, se construire un personnage.

Une enfance allemande

Karl Lagerfeld est né Karl Otto Lagerfeldt, en septembre 1933 à Hambourg, en Allemagne. Il restait néanmoins flou sur sa date de naissance et donc son âge. Son père était commerçant puis hommes d'affaires. Il est toujours resté flou sur la période de la de la Seconde guerre mondiale, qu'il a traversé enfant. Sa vocation de couturier est née en 1949, le jour où il a accompagné sa mère à un défilé de mode de Christian Dior. Passionné de dessin, l'adolescent se met alors à dessiner des robes.

La vie parisienne

En 1952, à 19 ans, Karl Lagerfeld et sa mère quittent l'Allemagne pour Paris. Il est élève dans le privé, puis au lycée Montaigne. Karl Lagerfeld travaille comme illustrateur de mode, puis est repéré par le couturier pierre Balmain lors d'un concours, remporté ex-æquo avec Yves Saint Laurent, en 1954. Il sera assistant chez Balmain, et parallèlement, nommé directeur artistique chez Jean Patou.

Dessinateur hors pair, Karl Lagerfeld décide rapidement de devenir styliste indépendant et travaille sur contrat. En 1965, il commence à travailler pour la maison italienne Fendi, dont il créé le logo. En 1984, il créé sa propre marque. Longtemps, il aura été le compagnon de Jacques de Bascher, dandy parisien et membre de la jet set française.

L'ère Chanel

En 1983, alors que la maison Chanel est au bord du gouffre et doit absolument se relancer, elle fait appel au couturier. Il est nommé directeur artistique de l'ensemble des collections Haute couture, prêt-à-porter et accessoires de Chanel. Il a carte blanche pour relancer l'activité de la maison. Il marquera Chanel de ses choix : en 1983, il choisit le mannequin Inès de la Fressange pour représenter la marque. Elle est la première mannequin à signer un contrat d'exclusivité avec une maison de couture, et la première à devenir une mannequin star. Il choisira ensuite Vanessa Paradis comme égérie de la marque. Il la photographie et la filme pour les publicités et les magazines de mode. En novembre 2012, il est élu "styliste le plus influent des 25 dernières années"

Liberté totale, noir et blanc et H&M

A l'époque, l'esthétique de Lagerfeld est basée sur des contrastes entre le noir et le blanc, qui étaient également les couleurs à la base du style de Coco Chanel. Il dit disposer d'une liberté totale pour créer ses pièces. Lagerfeld casse encore les codes en 2004 : il créé une collection de trente pièces pour la chaîne H&M. Dans certaines boutiques, la collection se vend en quelques minutes, faisant de nombreux déçus.

Au cours de sa carrière, Lagerfeld créé aussi des costumes de spectacles, de cinéma ou de tournées : de l'opéra de la Scala de Milan aux ballets de Monte-Carlo, en passant par le cinéma et les tenues des tournées de Kylie Minogue et Madonna. Au cinéma, il a notamment habillé l'actrice Stéphane Audran pour de nombreux films. Il lui avait notamment créé une robe avec trois losanges ajourés dans le dos, qui laisse voir sa peau jusqu'aux reins, pour le film "Le Charme discret de la bourgeoisie".

Des défilés à grand spectacle

Karl Lagerfeld était un virtuose de la mise en scène ; chaque année, le défilé Chanel qu'il orchestrait sous la verrière du Grand palais à Paris, se déroulait dans un décor somptueux, insolite ou grandiose, toujours spectaculaire : reconstitution d'un supermarché, villa italienne, forêt, plage avec vraies vagues...

Le défilé Chanel en janvier 2019, à Paris. © Maxppp -

Des déboires avec le fisc français

Le couturier a également eu des démêlés avec l'administration fiscale française : pendant quinze ans, il ne paie pas d'impôts en France, alors qu'il y vit la plupart du temps. Il se déclare résident à Monaco, où il a acheté un appartement peu après l'élection de François Mitterrand. À partir de 1993, il se voit réclamer un redressement fiscal d'un montant de 200 millions de francs, d'après Libération. Son avocat contacte directement le ministre de l'Économie et des Finances de l'époque, Dominique Strauss-Kahn, pour obtenir une remise. Cette remise aurait en fait été octroyée par le ministre en échange de la remise de la cassette Méry contenant les aveux du financier occulte du RPR Jean-Claude Méry. L'ardoise passe de 87 millions de francs à 46. DSK aurait donc accordé une ristourne fiscale de 160 millions de francs à Lagerfeld. Pour s'acquitter de la facture, le couturier vend la collection de tableaux, de meubles et d'objets d'art du XVIIIe siècle qu'il possède dans son hôtel particulier. Il doit également vendre le château de Penhoët, dans le Morbihan, acheté dans les années 70.

Repartie, voix de dessin animé et sécurité routière

Karl Lagerfeld était aussi connu pour son sens de la mise en scène des mots. Il savait distiller les phrases choc et les petites vacheries dans les médias. À tel point qu'il était devenu, dans les années 2000, un personnage récurrent des Guignols de l'info, commentateur impitoyable de la mode et des tenues des stars et de Monsieur et Madame Tout le monde. Karl Lagerfeld a aussi joué la voix du méchant dans le dessin animé "Totally Spies". Il a également été l'égérie d'une campagne pour la Sécurité routière, au moment où le gilet jaune est devenu obligatoire dans les voitures. "C'est jaune, c'est moche, ça ne va avec rien mais ça peut vous sauver la vie", proclamait le slogan.

En août 2018, Le Monde avait consacré une série au couturier et résumé sa vie en vidéo.