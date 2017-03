Kate et William annoncés au château de Périgny à Vouillé !

C'est une info France Bleu. Le couple princier du Royaume-Uni aurait réservé une suite et privatisé une partie du château pour passer quelques jours au vert la semaine prochaine à Vouillé, loin du tumulte du Brexit.

"Kate et William ? Nous confirmons l'information mais nous ne sommes pas autorisés à vous dire quand ils viendront. Ce sera dans les prochains jours..." Thierry Baratte, le propriétaire du château de Périgny, aimerait bien en dire plus mais il est tenu au secret professionnel.

Kate et William lors de leur venue à Paris. © Radio France - France Bleu

Une escapade à titre privé, pas un voyage officiel

Il corrobore simplement un bruit qui court depuis plusieurs jours à Vouillé : le couple princier a bien réservé la plus belle suite de l'établissement pour une escapade romantique de deux jours dans le Poitou. Renseignement pris auprès de la préfecture : il ne s'agit pas d'un voyage officiel, et à ce titre, les autorités n'ont pas été sollicitées pour assurer une protection renforcée.

Thierry Baratte, le propriétaire du château, n'est pas peu fier d'un tel accueil. © Radio France - Vincent Hulin

La gendarmerie informée

"On sait juste par l'ambassade du Royaume-Uni à Paris qu'ils arriveront dans un avion privé à Biard. De là, ils gagneront par la route le château de Périgny" précise un officier de la gendarmerie de la Vienne, sous couvert d'anonymat. Un renforcement de la sécurité dans le canton est néanmoins au programme.

Le royal lit où Kate et William vont passer la nuit. © Radio France - Vincent Hulin

Les Anglais du Poitou en parlent

"Ma mère travaille au consulat britannique à Toulouse, et c'est elle qui m'a prévenue mardi. On ne connaît pas encore le jour et l'heure exacte de leur venue. Mais avec une amie écossaise, on compte aller à l'aéroport de Poitiers faire le pied de grue pour demander un autographe !" lance Lizzy, une étudiante anglaise qui poursuit actuellement ses études à l'université de Poitiers.