Kate et William en visite à Paris, une opération séduction en plein Brexit

Le prince William et son épouse Kate arrivent à paris ce vendredi après midi à paris, pour une visite officielle de deux jours dans la capitale. Cette visite vise à resserrer les liens entre ela France et le Royaume-Uni, alors que les Birtanniques s'apprêtent à quitter l'union européenne.

Le prince William et son épouse Kate effectuent une visite officielle à Paris vendredi et samedi, pendant laquelle ils rencontreront le président François Hollande. La visite de William, deuxième dans l'ordre de succession à la couronne britannique, et de son épouse a lieu à quelques mois du vingtième anniversaire de la disparition de la princesse Diana, décédée lors d'un accident de voiture dans la capitale française.

Glamour et diplomatie

Le couple princier vient lancer une initiative franco-britannique, intitulée "Les voisins" et destinée à renforcer les relations entre les deux pays, à l'heure où les Britanniques s'apprêtent à déclencher le processus de leur retrait de l'Union européenne. Cette visite à Paris marque aussi la volonté des jeunes princes et de leur père Charles, héritier du trône, de seconder davantage la reine Elizabeth II, qui fêtera ses 91 ans le 21 avril. William a d'ailleurs annoncé en janvier qu'il abandonnerait cet été son travail de pilote d'hélicoptère-ambulance pour se consacrer pleinement à son rôle de prince.

Tomorrow marks the start of The Duke and Duchess's two-day visit to Paris 🇫🇷 #RoyalVisitParis pic.twitter.com/CBhCvjYzLh — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) March 16, 2017

Une soirée chez l'ambassadeur

Kate et William doivent également rencontrer François Hollande ce vendredi après-midi. Ensuite, ils échangeront avec des jeunes entrepreneurs, mais aussi des jeunes des milieux de l'art, de la mode ou du milieu associatif. Ils participeront ensuite à un dîner officiel à la résidence de l'ambassadeur britannique, qui brique l'argenterie depuis plusieurs jours déjà.

Nous sommes en pleine préparation pour la #RoyalVisitParis à la Résidence. J-1 pic.twitter.com/rTwsUNcBQu — Ed Llewellyn (@EdLlewellynFCO) March 16, 2017

Les Invalides et la rencontre avec des survivants des attentats

Samedi, Kate et William doivent visiter les Invalides. D'après Gala, en plus de découvrir l'histoire du lieu, ils rencontreront des survivants es attentats de paris et de Nice, ainsi que des équipes des premiers secours qui leur sont venues en aide.

Le rugby pour rapprocher les nations

Samedi, le couple assistera au match de rugby entre la France et le pays de Galles au Stade de France, en clôture du Tournoi des Six nations. Le prince William y représentera pour la première fois officiellement l'Union du rugby galloise, dont il est récemment devenu le parrain en remplacement de sa grand-mère, la reine Elisabeth II.

L'ombre de Lady Di

La visite ne prévoit aucune commémoration officielle du décès de Lady Diana, disparue à Paris le 31 août 1997. Mais le souvenir de la princesse planera certainement sur le voyage de son fils aîné dans la capitale française. Le prince William avait à peine 15 ans, et son frère Harry 12 ans, lorsque leur mère et son compagnon Dodi Al-Fayed sont morts dans un accident de voiture après une course-poursuite avec des paparazzis dans les rues de Paris.