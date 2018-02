Du camp des gilets de Bergerac au plateau de télévision de "The Voice", le Périgourdin Kendji Girac avait déjà fait beaucoup de chemin. Ses fans vont le retrouver ce vendredi 16 février sur TF1 dans une nouvelle émission "L'aventure Robinson" animée par Denis Brogniart. Dans ce programme le chanteur accompagné de Maître Gims va devoir survivre pendant cinq jours dans la jungle, sur une île déserte.

"Il faut être un petit fou pour participer à ce genre d'émission mais on le fait aussi pour récolter des fonds pour l'association, c'est ça aussi qui nous donne de la pêche pour y aller," a expliqué Kendji au spécialiste télé de France Bleu, Patrice Gascoin. Durant leur séjour, Maître Gims et Kendji ont participé à des épreuves sportives dans le but de récolter des dons pour l'association "La chaîne de l'espoir".

Kendji Girac lors de l'émission. - Capture d'écran TF1

Natation, épreuve de force ou de logique, Kendji a mouillé le maillot et s'est rappelé quelques souvenirs de sa vie avant la célébrité. "Depuis tout petit j'ai toujours adoré construire des cabanes ou faire le chasseur. J'ai toujours pêché. J'ai fait beaucoup de petits travaux manuels et ça m'a aussi rappelé quand je faisais la ferraille. Si c'est à refaire j'aurais de petites astuces," confie le chanteur.

Régime papaye, noix de coco et crabes

Le manque de sommeil et la pluie ont pesé sur le moral du Périgourdin, mais heureusement, la production avait pensé à tout et sur le camp il a pu retrouver sa fidèle guitare. "Avec Gims elle nous a permis de reprendre de vieilles chansons quand on était sous notre cabane à l'abri des pluies torrentielles. Elle a été très utile." Sur l'île, Kendji a du se soumettre à un régime papaye, noix de coco et crabe. Il aurait perdu trois à quatre kilos pendant son séjour dans la jungle.