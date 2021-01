Kendji Girac est l'heureux papa d'une petite fille

Kendji est devenu papa. Le chanteur originaire du Périgord l'a annoncé ce jeudi après-midi sur son compte Instagram. "Quand l'amour prend vie...bienvenue à ma petite princesse EVA ALBA que j'aime plus que tout". Pour illustrer son message, il a choisi une photo en noir et blanc des petits pieds de sa fille dans sa main. En une heure, le post a généré plus de 2000 commentaires dont celui de Nikos Aliagas, le présentateur de l'émission de télé The Voice qui lui a envoyé un cœur et des applaudissements.

Kendji Girac était jusqu'à présent resté très discret sur sa future paternité. Il avait même refusé de l'évoquer lors de sa venue à France Bleu Périgord en septembre dernier à l'occasion des 40 ans du réseau France Bleu.

On sait seulement que la maman est une jeune femme brune que l'on peut voir à ses côtés sur certaines photos. Dans certaines interviews, Kendji s'était seulement laissé aller à dire "qu'il souhaitait transmettre à ses enfants son amour de la musique".

Une bonne partie de sa famille, dont sa grand-mère et ses cousins, vit toujours en Dordogne. Le jeune papa ne manquera certainement pas de venir leur montrer "sa petite princesse".