Kenzo Duble-Aubert, originaire de Pommerieux, sur le podium de l'élection Mister France Pays de la Loire

C'est le concours des beaux gosses de la région ! Ce dimanche, à Nantes, s'est déroulée l'élection de Mister France Pays de la Loire 2022. Plusieurs candidats y ont participé et ont défilé en tenue de plage et en tenue de soirée, "une compétition nationale pour devenir le plus bel homme de France" comme le dit, dans un communiqué, le comité régional de Mister France.

Un jeune mécanicien de Pommerieux sur le podium

Un questionnaire de culture générale avait été également préparé, une étape primordiale qui rentre dans la notation finale. C'est Xavier Le Nohaïc, 19 ans, menuisier en Vendée, qui a été désigné Mister France Pays de la Loire. Son premier Dauphin s'appelle Dahou Hassaine, 24 ans, pâtissier chocolatier. Et notre beau Mayennais Kenzo Duble-Aubert termine deuxième dauphin. Le jeune homme, âgé de 21 ans, est mécanicien dans un garage automobile et habite à Pommerieux, près de Craon, dans le sud du département.