Kev Adams sera le parrain du Téléthon 2022

Kev Adams sera le parrain de la prochaine édition du Téléthon, organisée les 2 et 3 décembre 2022. L'humoriste et comédien se dit "touché et fier d’endosser ce rôle" .

Kev Adams, vu récemment au cinéma dans la comédie à succès "Maison de retraite" de Thomas Gilou, a accepté bien volontiers la proposition de France Télévisions et de l'AFM de devenir le parrain du 36e Téléthon. Il succède ainsi au chanteur Soprano, parrain de la précédente édition qui a permis de récolter près de 86 millions d'euros pour soutenir la recherche contre les maladies rares.

Kev Adams a déjà participé au Téléthon, il se souvient dans le communiqué publié ce jeudi matin : "Le plateau du Téléthon a été l’une de mes premières télé. C’était en 2009, j’étais hyper impressionné mais déjà très fier d'y être".

Les 2 et 3 décembre, je vais donner le meilleur de moi-même pour porter ce combat des familles qui me tient à cœur et je compte sur chacun pour être à mes côtés. Ensemble, on ne lâchera rien pour donner aux chercheurs les moyens d’aller encore plus vite et de remporter des nouvelles victoires !"

Vendredi 2 décembre, Kev Adams, Sophie Davant, Nagui, Cyril Féraud, les familles, les chercheurs et les équipes de France Télévisions donneront, depuis les studios du Lendit (93), le coup d’envoi du Téléthon 2022 ! 30h de fête sur France Télévisions et partout en France, de témoignages, de rire, de partage et de convivialité, un marathon télévisuel unique qui permet de recueillir des fonds pour la thérapie génique et grâce auquel une véritable révolution de la médecine est engagée.