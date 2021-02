Kim Kardashian demande officiellement le divorce de Kanye West

La star américaine de téléréalité Kim Kardashian a officiellement demandé le divorce de son époux, le rappeur et entrepreneur Kanye West.

Kim Kardashian et Kanye West lors d'une soirée après lé cérémonie des Oscars 2020

Après des semaines de spéculation sur une éventuelle séparation, la nouvelle est tombée : le couple star, marié depuis 2014 et parent de quatre enfants, dont Kim Kardashian a demandé la garde partagée, va divorcer à l’amiable. Un principe qui aurait l'assentiment de Kanye West. Début janvier, la chaîne NBC News avait déjà rapporté que les deux époux vivaient séparés et suivaient des séances de thérapie de couple. Kanye West (43 ans) s'était ainsi installé dans le Wyoming, tandis que Kim Kardashian (40 ans) vivait toujours dans la résidence familiale, en Californie.

Ce divorce, le troisième de Kim, met fin à l'un des couples les plus célèbres du monde, union de deux célébrités à la popularité déjà considérable avant leur mariage. Attraction des tapis rouges et des défilés, "Kimye", comme était surnommé le couple, créait l'événement partout où il passait : elle, entrepreneuse de la téléréalité au physique plantureux et lui, créateur multi-facettes, reconnu dans la mode comme dans la musique.

Troubles bipolaires

Selon plusieurs médias américains, la candidature de Kanye West à la présidence des États-Unis en novembre dernier serait l'un des éléments déclencheurs de cette séparation. Lors de sa campagne, le musicien avait tenu des propos incohérents et publié des messages énigmatiques sur Twitter laissant notamment entendre que sa femme cherchait à le faire interner en psychiatrie.

Une séquence attribuée aux troubles bipolaires auxquels est sujet Kanye West et pour lesquels il refuse de prendre un traitement, car il estime que cela éteindrait son énergie créatrice, d'après sa femme. Après cette série de déclarations, Kim Kardashian avait appelé à la "compassion et l'empathie", assurant que "ceux qui connaissent Kanye savent que ses mots ne sont pas toujours en phase avec ses intentions".