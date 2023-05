Kiona, la chanteuse de Saint-Avertin, qualifiée pour les demi-finales de The Voice

Kiona qualifiée pour les demi-finales de l'émission The Voice sur TF1 ( capture écran)

Kiona, 16 ans, sera encore dans l'émission The Voice diffusée sur TF1 samedi prochain. Cette candidate tourangelle, dans l'équipe de Vianney, a réussi à se qualifier pour les demi-finales.

Ce samedi 20 mai 2023, pour ce 13e épisode, les quatre équipes des coachs Zazie, Amel Bent, Big Flo et Oli et Vianney s'affrontaient avec les super cross battles, et Kiona a réalisé une très belle performance.

Kiona a interprété Les yeux de la mama de Kendji Girac .