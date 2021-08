"Koh-Lanta a changé ma vie" selon le candidat nordiste Freddy

Il est affûté comme jamais. A 36 ans, et après 4 participations à Koh Lanta, Freddy Boucher veut plus que jamais remporter le jeu d'aventures pour sa 5ème venue sur une ile déserte aux côtés d'autres aventuriers. Ce qu'il n'a jamais réussi à faire même s'il a remporté depuis longtemps les suffrages des téléspectateurs qui en fait un de leur chouchou. Cela n'a pourtant pas toujours été le cas.

De prétentieux à chouchou du public

Lors de son premier Koh Lanta, en 2009, Freddy est l'un des plus jeunes participants, âgé alors de 24 ans. L'un des plus costauds, des plus sûrs de lui aussi :

Entre mon premier Koh Lanta où je passe pour quelqu'un de prétentieux. Mon image s'est plus adoucie. Je me suis assagi, j'ai gagné en maturité. Ca a changé ma vie Koh Lanta.

Et même si Freddy habite depuis l'an passé dans l'Indre, après 7 ans en Australie, il n'a pas perdu le Nord : "j'habite plus la région mais je me considère toujours comme Nordiste. J'ai encore mes parents, ma famille, mes deux frangins dans le Nord, des amis aussi. J'aime cette chaleur que les habitants peuvent dégager. J'adore le Nord !"

Entraînement militaire

Pour ce Koh Lanta, Freddy a suivi une longue et minutieuse préparation :

J'étais dans l'optique de tout déchirer. Il y a eu une énorme préparation pendant plus de 2 ans pour un total de 810 heures.

En 2019, Freddy devait participer à Koh Lanta "l'île des héros". En prévision, il rejoint un boot camp, un camp militaire en Australie où il réside à l'époque :_"j'ai fait 4 mois de boot camp mais j'ai pas pu participer à l'émission parce que le tournage tombait pendant le mariage de mon grand frère". _Il a donc continuer à s'entraîner avec du VTT, de la course à pied ou encore de la nage dans un lac cet hiver. Fort physiquement et mentalement, le Nordiste pêche, il le reconnaît, sur le plan stratégique. On verra à partir de ce mardi soir sur TF1, à 21h05, s'il le paie une fois de plus lors des éliminations.