Koh Lanta : de 7 à 77 ans, les Creusois sont à fond derrière Brice

C'est le grand jour pour Brice dans l'émission Koh Lanta ! Le creusois originaire de La Souterraine est en finale et se retrouve confronté à la mythique épreuve des poteaux. De très nombreux fans de Creuse et des départements voisins seront devant leur télévision pour le soutenir.

Que cela soit chez Elodie et Kévin ou chez Emilie et Maxime, on regarde Koh Lanta en famille tous les vendredis pour suivre Brice.

De très nombreux Creusois vont être concentrés devant leur télévision ce vendredi soir. Brice, originaire de La Souterraine, est en finale et va affronter la terrible épreuve des poteaux pour tenter de gagner la célèbre émission de survie.

Il rassemble derrière lui de nombreux fans de toutes les générations. L'appel à témoignages de France Bleu Creuse sur Facebook avait d'ailleurs suscité beaucoup de réactions et de commentaires.

Maxime et Kévin ont 7 et 12 ans, ils habitent à Saint-Fiel et auront les yeux rivés sur les poteaux, "un peu stressés. On veut qu'il gagne parce que c'est Brice ! Il a gagné des épreuves et il est quand même fort dans le jeu !" L'enthousiasme est partagé par les parents. Kévin a même obtenu quelques dérogations."Il peut se permettre exceptionnellement de se coucher plus tard pour regarder Koh Lanta" explique sa maman Elodie avec un rire complice.

Plus petit, Maxime a terminé certains épisodes en replay mais le plus souvent, il les a vus dans le canapé avec ses parents. Des moments intenses : "L'épreuve d'orientation ! C'est là où il fallait chercher le poignard" raconte le petit garçon. "Je crois qu'il était stressé, un peu, j'étais fixé devant et puis j'avais envie qu'il gagne !" Quant à sa mère, Émilie, elle admet qu'elle sera un peu stressée ce soir. Si Brice gagne "on sera fiers de lui et fiers pour la Creuse aussi !"

Une fierté partagée par Michèle, habitante de Chabrannes sur la commune de Fursac. "On est fiers d'avoir un représentant comme ça, un jeune ! Ça donne une autre image de la Creuse, ça montre que la Creuse est capable de faire quelque chose." Elle a vu Brice jouer au ping-pong à La Souterraine quand il est petit alors forcément le voir dans les épreuves de Koh Lanta, ça lui fait quelque chose : "C'était le soulagement quand il a trouvé le couteau, qu'il l'a planté, j'en ai tapé un poing sur la table !" s'amuse-t-elle. Ce couteau était synonyme de sélection pour l'épreuve des poteaux.

Si tous les fans de Brice ont confiance en sa capacité à rester le plus longtemps perché sur son poteau et à remporter l'épreuve, beaucoup redoutent le vote du jury entre les deux ultimes candidats. "Il y en a qui ne l'apprécient pas, donc je suis très stressée !" confie Michèle, mais quelque soit le résultat, Brice sera de toute façon le gagnant des Creusois.