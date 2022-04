Koh Lanta : comment nos deux Azuréens ont vécu l'enfer de la jungle

Koh Lanta, l'émission d'aventure à grand spectacle, rassemble des millions de spectateurs chaque semaine. La raison est simple : des épreuves haletantes et un casting avec des personnages attachants et pugnaces comme ingrédient primordial. Parmi ces personnages, deux Azuréens : Pauline et Yannick. Vous les avez découverts fin février au moment du démarrage de l'émission.

"C'est encore plus dur dans la réalité qu'à l'écran ! Mais s'il le faut, on repart de suite." - Yannick

Malgré son parcours de basketteur professionnel, Yannick Zachée, le Cannetan en a bavé avec cette aventure, mais il s'en est sorti et de son propre aveu il a beaucoup appris. "Je suis venu chercher de l'inconfort, une façon de sortir de ma zone de confort". Quand on lui demande à combien il évalue cet inconfort en question sur une échelle de 10, Yannick n'hésite pas : "Le degré d'inconfort est de 10 !"

À la télévision il y a un condensé de trois jours d'enregistrement, mais la vie quotidienne est plus compliquée que ce que l'on voit. "On est fatigué, on a faim, on prend des des saucées avec des éclairs devant la cabane, et en plus il faut rester performant pour les épreuves."

Être autant privé et retrouver un semblant de bonne humeur quand "on gagne, avec un vrai repas convivial, c'est un réel ascenseur émotionnel [...] Quand je suis rentré, je suis devenu beaucoup plus patient et serein. On relativise beaucoup ce qui nous arrive quand on revient d'une aventure comme Koh Lanta !"

"C'est seulement quand on y est qu'on se rend compte à quel point Koh Lanta c'est difficile !" - Pauline

Pauline Pourchaire est championne de kart. Elle connait la compétition et ne cache pas son goût du challenge. Pour elle, Koh Lanta représente un sacré défi, mais ça s'est révélé un peu plus difficile que prévu.

Malgré une compétition éprouvante et une nature hostile, Pauline a su trouver en elle-même les ressources pour traverser cette aventure. "J'ai pensé à ma famille et à leur fierté. Les nuits sont parfois très difficiles, et certaines fois j'ai pensé à la Côte d'Azur en me demandant ce que je faisais là !"

Mais "on se ressaisit très vite du fait de savoir qu'on est ensemble avec les autres concurrents explique Pauline. Mon approche de pilote automobile m'a permis d'analyser mes adversaires : par exemple celui là est plus incisif au début, ou plus endurant en course. Je vois vite les caractéristiques des autres et ça m'a aidé dans le jeu".

Avec Koh Lanta, les téléspectateurs partagent avec empathie les galères des concurrents, aux prises avec la faim, le sommeil et les pluies tropicales. Face à la difficulté de cette aventure, les émotions, les bonnes ou les mauvaises, sont encore plus vives. Pauline ne pensait pas pourvoir gérer tout cela aussi bien.

On vous propose un totem pour recommencer une aventure Koh Lanta, est-ce que vous signez ?

Pauline : "Je ne pensais pas avoir envie de repartir de sitôt parce que c'est éprouvant physiquement et qu'il faut le temps de se remettre. Mais en fin de compte si vous me le proposez, je signe tout de suite".

Yannick est encore plus radical : "Je repars tout de suite !"