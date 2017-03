Koh-Lanta : L'Isle Jourdain soutient Corentin

Du Gers au Cambodge, Corentin participe à la 21ème saison de Koh-Lanta sur TF1

"Je me fais déjà chambrer dans mon village du Gers, je ne veux pas les décevoir"

L'interview de l'aventurier avec Alban Forlot

Corentin Albertini, candidat en Occitanie

A 23 ans, Corentin est négociateur immobilier (Son portrait sur TF1 ici) à Samatan (32). Ce gersois est un sportif. Footballeur puis entraîneur à L'Isle Jourdain, il a grandi près de Toulouse, à Lasserre (en Haute-Garonne). Il fait partie des 18 candidats qui sont au Cambodge dans 3 tribus. Les équipes bleue, jaune et rouge sont mises à rude épreuve dès le début de l'aventure à voir chaque vendredi soir sur TF1. Corentin a du affronter la faim et le manque... de magret de canard ! Mais il réalise là un rêve de gosse. C'est en famille chez ses parents dans le Gers qu'il va découvrir ce premier épisode. Au micro France Bleu Toulouse d'Alban Forlot, Corentin confie avoir rencontré les gagnants toulousains de l'an dernier (Jesta et Benoît), cette semaine.