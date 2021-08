Koh-Lanta, la légende : la Haut-Savoyarde Clémentine Jullien participe à la saison anniversaire

Une nouvelle édition de Koh Lanta démarre ce mardi 24 août, une édition "all stars" intitulée 'Koh-Lanta : La Légende !' pour les 20 ans de diffusion de l'émission de survie sur TF1. Les plus grands héros de l'aventure participent y compris la haut-savoyarde Clémentine Jullien. Troisième participation de la jeune femme de 29 ans installée à La Clusaz.

"Certains vont aimer me détester de nouveau, mais moi ça ne me dérange pas, je suis clairement prête." - Clémentine Jullien

Si vous ne la connaissez pas encore, Clémentine Jullien a marqué les précédentes éditions de Koh Lanta par ses compétences sportives mais surtout par son caractère très affirmé.

Mauvaise perdante assumée, Clémentine a essuyé sur chacune de ses participations une vague d'insultes sur les réseaux sociaux. "Je sais que de revoir ma tête à l'écran, certains vont aimer me détester à nouveau" anticipe déjà la Haut-Savoyarde. "Je ne vais pas dire que c'est agréable à vivre" admet la jeune femme, mais l'aventurière s'est endurcit. "J'ai un énorme recul par rapport à ce qu'il se passe sur les réseaux sociaux. Moi, il n'y a pas de souci. Tout va bien. Même si j'ai trois mille commentaires négatifs, je sais que ce n'est pas la vraie vie" explique Clémentine.

Blindée face aux critiques, la Haut-Savoyarde a également mûrie. "Parfois je parle sans trop réfléchir. Donc là, on va dire que j'ai appris à tourner ma langue sept fois dans ma bouche pour que ça passe un peu mieux" reconnait l'aventurière.

"Ce qui m'a beaucoup manqué à Tahiti, c'est la montagne." - Clémentine Jullien

Tournée en Polynésie dans l'archipel des Îles sous le vent, cette édition réunie les aventuriers qui ont le plus marqué les téléspectateurs. "Je me suis dit en arrivant : la production ne s'est pas moquée de nous" lance la jeune femme. "Il n'y a vraiment que la crème de la crème, que les bons, que les forts. Toutes les épreuves étaient vraiment plus dures parce que le niveau était plus élevé tout simplement" s'émerveille encore la Haut-Savoyarde.

L'aspect survie est toujours aussi difficile révèle également Clémentine Jullien. Sur son îlot au milieu du Pacifique, ce qui lui a le plus manqué : c'est la montagne. La montagne, mais aussi et on le comprend après des semaines à manger du riz et des crustacés, "_le reblochon des Aravis_" plaisante la restauratrice de la Clusaz.