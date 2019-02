Koh-Lanta : la saison 20 débutera par la mythique épreuve des poteaux

Pour cette saison 20, après plus d’un an d’absence, Koh-Lanta a décidé de frapper fort dès la première image : on découvre les 21 candidats en équilibre sur les poteaux. L’emblématique épreuve - qui départage normalement les finalistes - est disputée d’emblée.

Les 21 aventuriers de #kohlanta la guerre des chefs commenceront leur aventure par la mythique épreuve des poteaux. Les 3 meilleurs, les 3 derniers en équilibre sur leur poteau seront les 3 chefs des 3 tribus jaune, rouge et bleue. Grosse nouveauté. Bientôt sur @TF1pic.twitter.com/cj5vNCauSw — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) February 12, 2019

Le premier candidat tombe au bout de 27 minutes, le dernier au bout d’1h36 (et sans vous dévoiler qui sont les gagnants, sachez que les dames s’en sortent beaucoup mieux que les messieurs dans cette épreuve). L’occasion de découvrir les premières failles et forces de ces 21 aventuriers (de 19 à 52 ans) aux profils divers (cascadeur, poissonnière, courtière, designer, photographe…).

Trois chefs au rôle renforcé

Autre nouveauté, cette saison, c’est le retour de trois équipes. Les trois gagnants de l’épreuve des poteaux deviennent automatiquement les trois chefs des équipes jaune (Tabuo), rouge (Kana) et bleu (Ikalu).

#KohLanta

A la tête de ces 3 équipes, on retrouvera les 3 aventuriers qui seront restés le plus longtemps sur les poteaux ! Et ces 3 chefs d’équipe disposeront d’un bracelet d’immunité ! pic.twitter.com/Ee3DooEgKq — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) February 12, 2019

Ces trois chefs auront un rôle encore plus central cette année, avec davantage de responsabilités. Ils disposeront notamment d’un bracelet d’immunité individuel utilisable une seule fois avant un conseil et pourront aussi assister aux conseils de l’équipe adverse qui devra éliminer un candidat. La stratégie prendra donc une grande place dans cette saison.

Quant au totem promis à l’équipe qui remporte l’épreuve d’immunité, il est lui aussi nouveau cette saison. Il a été sculpté par l’artiste Guillaume Beal. De nouveaux jeux alliant capacités sportives, intellectuelles ou logique sont aussi promis.

Les amis, chose promise.... voici en exclusivité le nouveau totem de la prochaine saison de #kohlanta bientôt sur @TF1 sculpté par l’artiste Guillaume Beal. Belle journée. D’autres révélations sur ce nouveau #KohLanta à venir aujourd’hui pic.twitter.com/Dunowd73iY — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) February 12, 2019

Denis Brogniart fidèle au poste depuis 2002

Mais rassurez-vous, certaines choses ne changent pas. Denis Brogniart reste fidèle au poste de maître du jeu d’aventure. Et les paysages restent paradisiaques dans cet archipel des Fidji au milieu du Pacifique, qui accueille Koh-Lanta pour la troisième fois.

Quant aux aventuriers, comme à chaque fois, vous allez adorer en détester certains. Il y a celui qui a un peu trop confiance en lui, celle qui se sent comme une plante inutile et le stratège fourbe (mais chut … on vous dévoilera leur visage et leur parcours dans quelques jours).

Koh Lanta, plus de 5 millions de téléspectateurs et deux saisons maudites

Il a fallu tourner la page de la saison 19 annulée à cause de soupçons d’agressions sexuelles entre deux candidats. Un souvenir qui reste encore "ultra-violent" pour la productrice de l’émission Alexia Laroche-Joubert qui assure que les candidats malheureux de cette saison annulée pourront se représenter lors des saisons à venir. En mars 2013 aussi, l’émission a dû s’arrêter après la mort d’un candidat.

Malgré ces deux pages sombres, l’émission continue d’être un programme phare de TF1 suivi par 5 500 000 téléspectateurs la saison précédente. Et l’équipe l’assure : ils n’ont pas encore fait le tour.