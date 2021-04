Koh-Lanta : la Stéphanoise Candice Rousset a été éliminée

Leur sentence est irrévocable. Candice Rousset, la stéphanoise qui participait à la nouvelle saison du jeu télévisé de survie Koh-Lanta, a été éliminée ce vendredi soir à l'issue du quatrième épisode.

L'experte en survie et capitaine de l'équipe rouge n'a pas utilisé le collier d'immunité qu'elle avait trouvé sur l'île, ce qui lui aurait permis de rester dans l'aventure. Candice avait révélé son secret à ses coéquipières Laure et Maxine.

"Je me sens blessée et trahie"

"J'ai du mal à réaliser ce qu'il se passe", confie la candidate aux caméras de TF1 juste après son élimination. "Mais je me sens blessée et trahie... après je me dis que c'est peut-être mieux de partir comme ça, plutôt que de rester dans un climat où les gens n'hésitent pas à te lancer un poignard dans le dos."

La candidate se sentait isolée au sein de son équipe. "Il va falloir du temps avant que je refasse confiance", explique Candice. "Je m'en veux de ne pas avoir joué ce collier parce que ça m'aurait sauvé... ça fait mal. Ça fait des années que je m'entraîne pour Koh-Lanta, j'avais encore des milliers de chose à prouver. C'est complètement injuste de sortir."