Koh Lanta, Laure la candidate agricultrice du Doubs : "mon métier a été une énorme force pour moi"

La nouvelle saison de Koh Lanta démarre vendredi 11 mars à 21h05 sur TF1. Cette année, une Franc-Comtoise fait partie des candidates. Laure, 26 ans, agricultrice. Elle élève des vaches dans la vallée de la Loue avec son père. Et, selon elle, son métier a été une véritable force dans l'aventure.

Laure a 26 ans, née et élevée en Franche-Comté, elle s'est installée en tant qu'agricultrice avec son père il y a huit ans. Ils élèvent des vaches à Comté dans la vallée de la Loue. Elle est l'un des 18 candidats de la nouvelle saison de Koh Lanta qui débute vendredi 11 mars à 21h05 sur TF1.

"Les armes secrètes", c'est le nom de cette vingtième saison de la célèbre émission de TF1, Koh Lanta. Tournée à la fin de l'année 2020 en Polynésie française, cette saison réserve de nombreuses surprises aux téléspectateurs et parmi elles : Laure, alias "mini Hulk". Ses motivations, son métier et ses impressionnants muscles, la Franc-Comtoise se raconte au micro de France Bleu Besançon.

Tous mes muscles viennent de mon boulot"

"Je suis fière parce que tous mes muscles viennent de mon boulot, et c'est là qu'on voit que l'agriculture comporte un sacré fond physique", confie Laure, du sourire - et son accent - dans la voix. Aujourd'hui, Koh Lanta est terminé pour la jeune agricultrice, elle est déjà rentrée auprès de ses vaches depuis quelques mois. Maintenant, elle a hâte que les téléspectateurs, et surtout son père, la découvrent sur TF1.

Koh Lanta : une aventure pour rendre son père fier

"Ma première motivation c'était mon papa". Ça fait huit ans que Laure et son père se sont installés ensemble dans la Vallée de la Loue. Et depuis tout ce temps : "je suis devenue plus une associée qu'une fille pour lui", déplore Laure. Mais, Koh Lanta a véritablement changé le regard de son père : "quand j'ai passé les premiers castings, c'était la première fois depuis longtemps que je voyais de la fierté dans ses yeux alors j'étais obligée de tout déchirer", se rappelle Laure, avant d'ajouter : "rien que d'en parler, j'en tremble encore".

Sur l'île, je pensais beaucoup à l'exploitation"

Alors, forcément, au moment de quitter son père et leurs vaches pour vivre "l'aventure de mes rêves", Laure appréhendait un peu. "Sur l'île, je pensais beaucoup à l'exploitation et c'était dur parce que je ne pouvais pas avoir de nouvelles". Des inquiétudes qui n'ont pas empêché la Franc-Comtoise de donner le maximum d'elle-même.

Agricultrice, un métier qui prépare à Koh Lanta

Et c'est un peu grâce à son métier que Laure s'est sentie aussi bien préparée à l'aventure Koh Lanta. "Mentalement, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a donné une force que tout le monde n'a peut-être pas, de la détermination de toujours aller au bout et de ne jamais lâcher", explique Laure. Si elle ne pensait pas forcément devenir un étendard des agricultrices, pour autant, elle est heureuse d'apporter de la visibilité à son métier.

Une belle vitrine pour le Comté aussi : "je n'ai pas mis la casquette Comté, mais pourquoi pas appeler une de mes vaches Koh Lanta, pour l'instant il n'y a pas encore eu l'année des K", plaisante la jeune femme pleine d'entrain. L'aventure Koh Lanta est à suivre jusqu'en mai, tous les vendredis soirs sur TF1, pour voir ce qu'il adviendra de l'éleveuse "au caractère bien trempé", comme elle le dit elle-même.