Koh Lanta c'était un moment magique pour le Creusois Brice Petit, 2e de l'édition 2020

S'il ne fait pas partie des légendes de l'édition 2021 de Koh Lanta, c'est tout simplement que Brice Petit a décliné l'invitation. Il veut s'occuper de son tout jeune enfant, "c'est un autre Koh Lanta de courir après un petit qui fait du quatre pattes !" Brice Petit a également d'autres projets en tête qu'il va combiner avec les retombées de sa participation à Koh Lanta.

Une notoriété intacte

Voilà un homme qui apprécie de porter le masque chirurgical. En effet, plus d'un an après son aventure, les gens continuent de le reconnaître et de l'aborder. "Je n'aime pas m'arrêter juste pour un selfie. Il faut que je cause avec eux et si je peux leur donner envie de faire Koh Lanta malgré les sacrifices, moi j'y ai perdu 13 kilos, alors je les encourage. Quoi de plus beau que de permettre aux fans de vivre une telle aventure qui n'est pas du tout un fake". Lorsqu'il veut passer incognito, Brice met le masque comme à sa dernière visite de Center Parcs. "C'était deux jours de vacances avec ma compagne et mon petit bout de chou. J'avais juste oublié qu'à la piscine on ne peut pas garder le masque et c'est parti très vite! Des maîtres nageurs aux baigneurs, tous m'ont reconnu et salué !"

Des contrats de sponsoring

L'édition 2020 de Koh Lanta , en plein confinement, a battu des records d'audience, les marques ont donc signé des contrats avec les candidats. "J'ai des contrats avec des marques de parfum ou encore les vêtements Jules. D'ailleurs il se prépare un gros évènement avec cette enseigne peut être sur le Tour de France 2022 mais chut..." Brice Petit a également une formation et un passé d'animateur (en radio musicale à Paris). Il est donc à même d'animer des shows. "Cet été, j'ai animé des soirées dans une dizaine de campings et j'ai même disputé des finales Koh Lanta de dégustation, des poteaux des puzzles contre des candidats qui s'étaient exercé durant toute la semaine. Je garde le souvenir d'une fille de 15 ans qui m'a complètement laminé à l'épreuve des poteaux." Brice Petit a également animé plusieurs soirées de tournée des artistes des années 80 (Lio, Partenaire particulier, Jean-Luc Lahaye , etc...).

Retour sur les bancs de l'école

Après sa formation d'animateur au Studio Ecole de France, Brice pensait en avoir fini avec les études mais sa curiosité n'étant pas complètement satisfaite il a décidé de se lancer dans un master de journalisme. A côté de cela, il va poursuivre sa collaboration avec ses sponsors. Il a également le rêve caché de devenir acteur. "J'aime beaucoup la comédie. J'ai pris un imprésario et je continue de suivre des cours. Cela me plaît beaucoup."

Vous l'aurez compris, l'énergie débordante de Brice Petit n'est pas uniquement dédiée à Koh Lanta. Il aimerait bien pour la 6e fois suivre le Tour de France cycliste du côté de l'organisation en priant pour qu'il voit un jour un français remporter la grande boucle.