Kylian Mbappé, parrain de l'un des bébés panda du zoo de Beauval

Le zoo de Beauval, dans le Loir-et-Cher, l'annonce ce mercredi matin, Kylian Mbappé sera parrain de l'un des bébés panda nés le 2 août dernier. Il sera au zoo le 18 novembre et d'ici là, le public français est appelé à voter pour le nom de chacun des bébés.

Après Brigitte Macron, marraine de Yuan Meng, le premier bébé panda né en aout 2017, on connait désormais le nom des deux parrain-marraine des jumelles nées le 2 août dernier. L'annonce a été faite ce mercredi matin par le zoo de Beauval. Le footballeur du Paris-Saint-Germain, Kylian Mbappé, sera parrain de l'un des bébés. La nageuse Chinoise, Zhang Jiaqi, médaille d'or en plongeon au Jo de Tokyo 2021, sera la marraine du deuxième.

Les deux sportifs seront présents le 18 novembre prochain au zoo de Beauval pour la "cérémonie du nom". Ils dévoileront alors les prénoms définitifs des deux femelles pour l'instant appelées Petite neige et Fleur de coton, des noms que les équipes de Beauval avaient temporairement donné aux deux bébés.

à lire aussi VIDEO - Les bébés pandas fêtent déjà leur premier mois à Beauval

Les jumelles panda nées le 2 août au zoo de Beauval auront leur prénom définitif le 18 novembre. - ©ZooParc de Beauval

Les Français appelés à voter pour les prénoms

Comment s'appelleront les deux femelles panda? "C’est le public français qui va voter" précise Beauval dans un communiqué. La liste des dix propositions de noms est mise en ligne sur les réseaux sociaux du zoo et sur son site internet ce mercredi matin où l'on peut suivre chaque jour l'évolution des deux bébés. On sait par exemple que les deux femelles font désormais plus de quatre kilos, bien loin des 150 grammes de leur naissance.