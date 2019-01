L'acteur Abdelhafid Metalsi : l'enfant Chérif de Reims

Reims, France

Il y avait la maman de Kader Cherif jouée par Tassadit Mandi, Aurore Erguy, la capitaine Roxane Legoff depuis la saison 5, Greg Germain dans le rôle du commissaire quand il n'est pas la voix française de l'acteur américain Will Smith et Abdelhafid Metalsi, l'acteur qui incarne maintenant depuis plus de cinq ans le capitaine Kader Cherif, policier lyonnais. L'enfant " Cherif " de Reims, puisque c'est dans la cité des sacres qu'il a grandi avec sa famille. Et qu'il habite toujours.

Ensemble, ils sont venus présenter les deux épisodes programmés ce vendredi 18 janvier à 21h sur France 2.

On savait depuis quelques temps déjà que l'équipe du tournage avait installé des studios dans les anciens hangars de la base 112 de Reims. Plus de 11 000 m2 d'ateliers, de décors, de loges pour les acteurs . C'est bien là, mais aussi dans quelques secteurs de la ville, que les épisodes 5 et 6 de la saison 6 ont été tournés. On y reconnait la place du Forum, le quartier du chemin vert qui devient dans l'épisode 6 une scène de crime .. inattendue.

L'équipe de Cherif pose avec le maire de Reims Arnaud Robinet et Xavier Albertini, adjoint au maire et conseiller régional Grand Est © Radio France - Sylvie Bassal

Abdelhafid Metalsi s'est dit très ému d'autant qu'il a aussi réalisé l'épisode 6. Il était devant et derrière la caméra, pour la toute première fois. Filmer sa ville d'enfance, émouvant mais parfois frustrant confie l'acteur "parce que je voulais tout filmer ". Et ça ce n'est pas possible puisque la génèse de l'histoire est bien celle d'un policier lyonnais....à Lyon.

La série Cherif rassemble en moyenne 4 millions de téléspectateurs chaque vendredi soir sur France 2