L'acteur américain Kirk Douglas est mort à l'âge de 103 ans

C'était l'un des derniers héros de l'âge d'or hollywoodien. L'acteur Kirk Douglas est mort à l'âge de 103 ans. Son fils, Michael, l'annonce sur sa page Facebook. "C'est avec une immense tristesse que mes frères et moi vous annonçons que Kirk Douglas nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 103 ans. Pour le monde, il était une légende, un acteur de l'âge d'or du cinéma (...) mais pour moi et mes frères, Joel et Peter, il était simplement papa".

En 70 ans de carrière, Kirk Douglas a joué dans une centaine de films, dont les meilleurs sont devenus des classiques. Pour les réalisateurs, Stanley Kubrick, Vincente Minelli, Richard Fleischer, Elia Kazan, Hiward Hawkes, Billy Wilder, Joseph L. Mankiewicz, Brian de Palma... l'acteur américain a incarné les plus grands héros. L'esclave Spartacus dans le film du même nom en 1960, le peintre à l'oreille coupée dans La vie passionnée de Vincent Van Gogh, Doc Holliday dans le western Règlements de comptes à Ok Corral, le harponneur Ned Land sur le bateau de Vingt mille lieues sous les mers ou encore le colonel Dax dans Les Sentiers de la gloire.

La légende d'Hollywood avait subi une attaque cérébrale en 1996, puis une attaque cardiaque en 2001. S'il n'a jamais reçu d'Oscar pour ses rôles en trois nominations, il fut célébré avec un Oscar d'honneur, lors de la cérémonie en 1996, après avoir été honoré d'un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière en 1980.