C'est le journal Le Parisien qui nous l'apprenait ce lundi. Bernard Le Coq, l'acteur né au Blanc, dans l'Indre, annonce qu'il va quitter la série "Une famille formidable" diffusée sur TF1 depuis 1992. Le comédien l'a confirmé par téléphone à France Bleu Berry : le réalisateur Joël Santoni, décédé en mai dernier, était l'un de ses amis. Bernard Le Coq ne se voyait pas continuer la série sans lui.

Je n'ai plus envie de poursuivre l'aventure sans lui"

"Mon ami, mon pote, mon collègue depuis des années est mort... il était le patron, le créateur, le metteur en scène, le producteur, l'auteur... il était tout. Donc à partir de là, je me suis dit : je n'ai plus envie de poursuivre l'aventure sans lui, c'est tout, c'est aussi simple que cela. C'est une affaire purement affective", explique l'acteur de 68 ans sur France Bleu Berry.

"Je regrette infiniment, parce que j'adorais jouer cette série, je suis toujours évidemment extrêmement proche et plein de tendresse pour tous les mouflets et Annie (Duperey NDLR)... mais je sais que sans Joël, ça n'a plus de sens... et si les choses ont un sens, celle-ci n'en a plus". Dans cette série, Bernard Le Coq est en couple à l'écran avec Anny Duperey dans les rôles de Jacques et Catherine Beaumont.

Un succès d'audience pour TF1

"Une Famille Formidable" est l'une des séries les plus populaires de France et l'un des grands succès d'audience de la chaîne. Selon le site internet ozap.com, "les six épisodes de la saison 14, diffusés entre novembre et décembre 2017 avaient réuni en moyenne et en audience veille un peu moins de 3,8 millions de téléspectateurs, soit 17,0% de part d'audience auprès de l'ensemble du public".

"Bernard a décidé pour nous", a confirmé Anny Duperey au Parisien. "D'autant que depuis quelques années, il y a certains impératifs absolument catastrophiques pour notre série (...) au lieu de faire une série tous les deux ans ou trois ans, ce qui nous permettait de se renouveler, de vieillir un peu, de trouver des sujets, l'impératif de TF1 a été : tous les ans ou rien. Et là, ce rythme était intenable (...) Peut-être que la chaîne ne serait pas d'accord, mais je pense que l'on pourrait revenir dans trois ou quatre ans", poursuit Anny Duperey.