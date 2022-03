L'acteur Bruce Willis met fin à sa carrière à cause de problèmes de santé

Bruce Willis, 67 ans, met fin à sa carrière en raison de "problèmes de santé", annonce sa famille sur les réseaux sociaux ce mercredi. Le célèbre acteur de films d'action est atteint d'aphasie, qui entraîne notamment des troubles du langage.

"Notre bien-aimé Bruce a connu certains problèmes de santé et a récemment été diagnostiqué comme souffrant d'aphasie, ce qui impacte ses capacités cognitives. Par conséquent, et après mûre réflexion, Bruce abandonne cette carrière qui a tant compté pour lui", écrit sa famille sur Instagram, un message signé par l'épouse de l'acteur, Emma Heming Willis, son ex-femme Demi Moore et ses filles Rumer, Scout, Tallulah, Mabel et Evelyn.

Qu'est-ce que l'aphasie ?

L'aphasie est un trouble de la communication qui peut impacter le langage, les gestes ou encore l'écriture. Il peut survenir après une attaque cérébrale ou un traumatisme crânien, selon les spécialistes de la Mayo Clinic américaine. "Cela peut affecter votre capacité à parler, écrire et à comprendre un langage, à la fois sous sa forme orale et écrite", expliquent-ils.

C'est le film d'action "Die Hard" en 1988 qui a propulsé l'acteur américain en star internationale dans le rôle de John McClane, avec deux autres films de la saga sortis dans les années 1990. Bruce Willis s'était d'abord fait connaître dans les années 1980 avec un rôle récurrent dans la série "Clair de lune" aux côtés de Cybill Shepher.