L'acteur Jean-Louis Trintignant annonce qu'il souffre d'un cancer

L'acteur âgé de 86 ans a révélé son cancer dans une interview accordée au magazine Première du mois de septembre.

"Avant j'avais peur du cancer. Plus maintenant, j'en ai un!" a confié le comédien, à l'affiche du dernier film du réalisateur autrichien Michael Haneke, "Happy End".

Quand je signe des autographes - comme je ne vois plus grand-chose, c'est difficile mais bon - je signe +Jean-Louis Trintignant+ et je précise en dessous +à la fin de sa vie+"

Au dernier festival de Cannes, où "Happy End" était en compétition, Jean-Louis Trintignant avait annoncé vouloir remonter sur les planches en décembre au théâtre Antoine à Paris, puis l'an prochain aux Célestins à Lyon pour un spectacle accompagné de l'accordéoniste Daniel Mille et d'un quatuor à cordes. "Je devrais m'arrêter, mais je ne veux pas. Les moments les plus heureux de ma vie, c'est quand je travaille, quand je fais du théâtre", a t'il expliqué au magazine Première.

Jean-Louis Trintignant a toujours mené en parallèle une carrière au cinéma et au théâtre. Il a notamment joué aux côtés de Brigitte Bardot, dans "Et Dieu créa la femme", de Roger Vadim, ou encore d'Anouk Aimée dans "Un homme et une femme" de Claude Lelouch et figure au générique de plus de 120 films.

