Comédien, réalisateur mais aussi passionné de photos et amoureux de la Méditerranée, Jean-Marc Barr est le parrain cette année du Festival Off de Perpignan. L'occasion, 30 ans après sa sortie, de replonger dans Le grand bleu, le film qui a changé sa vie.

Jean-Marc Barr et Francine Kreiss, invités de France Bleu Matin

C'est une première pour lui. Jean-Marc Barr est pour quelques jours à Perpignan où il présente ses photos dans le cadre du Festival OFF dont il parraine la 22ème édition. Une ville qu'il découvre pour la première fois et dans laquelle il aurait dû faire son service militaire avant de se faire réformer, a-t-il révélé ce matin sur France Bleu Roussillon.

30 ans après la sortie du Grand Bleu, le comédien revient sur ce film culte qui a changé sa vie, sur sa passion pour la photographie et son amour de la Méditerranée : "c'est l'endroit où je veux être enterré".

A ses côtés, dans les studios de France Bleu Roussillon, Francine Kreiss, championne d'apnée, photographe et journaliste. Elle est la marraine du OFF et présente ses photos sous-marine pendant le festival.

Jean-Marc Barr et Francien Kreiss sont réunis ce Jeudi après-midi à 14h30 à la C.C.I de Perpignan pour une conférence "Aux sources du Grand Bleu" autour des livres qu'ils ont publiés. Leurs photos sont exposés jusqu'au 15 Septembre à Perpignan.