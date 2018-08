Le comédien américain Robert Redford en a fini avec sa carrière d'acteur, a-t-il expliqué dans un entretien au magazine Entertainment Weekly publié ce lundi. "Il ne faut jamais dire jamais, mais je suis arrivé à la conclusion que jouer la comédie, c'est fini pour moi", a expliqué l'acteur de 81 ans, indiquant que "The Old Man and The Gun", qui doit sortir le 28 septembre aux Etats-Unis, serait probablement son dernier film.

"Je prendrai le chemin de la retraite après ça parce que je fais ça depuis que j'ai 21 ans", a confié Robert Redford, qui était l'un des très rares acteurs de sa génération encore en activité. Depuis la fin des années 1970, il s'était fait rare devant la caméra, préférant s'investir dans une carrière de réalisateur.

Il a signé neuf longs métrages, dont le premier, "Des gens comme les autres", lui a valu un Oscar de la mise en scène en 1981.

En tant qu'acteur, il n'a jamais été récompensé aux Oscars bien que plusieurs de ses prestations aient été saluées dans des films emblématiques comme "L'Arnaque", "Les hommes du président", "Les trois jours du Condor" ou "Out of Africa".

Il a néanmoins reçu un Oscar d'honneur en 2002 pour l'ensemble de son oeuvre.

L'acteur a également fondé le festival de cinéma de Sundance en 1978, devenu depuis le deuxième plus important au monde après Cannes.

Plusieurs rôles mémorables

L'icône américaine a campé au fil des décennies une multitude de rôles dans des films mémorables : "Butch Cassidy et le Kid" (1969), ou encore "L'Arnaque" (1973), qui lui vaut sa seule nomination de sa carrière pour l'Oscar du meilleur acteur, qui revient finalement à Jack Lemmon.

Après un "Gatsby le magnifique" (1974) mitigé, adaptation sur célèbre roman de F. Scott Fitzgerald, Robert Redford rebondit avec brio dans le costume du journaliste Bob Woodward dans "Les Hommes du Président" (1976) sur le scandale du Watergate, à l'origine de la démission du président Richard Nixon.

Beaucoup font de ce rôle l'un des plus importants de la carrière de Redford.

Dans "Out of Africa - Souvenirs d'Afrique" (1985), l'histoire d'une déception amoureuse qui pousse la baronne Karen Blixen (Meryl Streep) à s'embarquer pour l'Afrique, Robert Redford interprète le rôle de l'insaisissable aventurier Denys Finch Hatton.

Inspiré des mémoires de la Danoise Isak Dinese, "Out of Africa - Souvenirs d'Afrique" se voit couronné de sept Oscars, dont celui du meilleur film.

Ses meilleurs duos au cinéma

Avec Paul Newman dans "Butch Cassidy et le Kid".

Avec Mia Farrow dans Gatsby le Magnifique.

Avec Dustin Hoffman dans "Les Hommes du Président".

Avec Meryl Streep dans "Out of Africa - Souvenirs d'Afrique".

Avec Jane Fonda, dernièrement dans "Our Souls at Night".