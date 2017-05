L'acteur Roger Moore est mort à l'âge de 89 ans

L'acteur britannique Roger Moore, connu notamment pour avoir interprété au cinéma le rôle de James Bond, est mort mardi, a annoncé sa famille. Il était âgé de 89 ans.

Roger Moore est mort, à l'âge de 89 ans, a annoncé mardi la famille de l'acteur britannique, célèbre notamment pour avoir joué au cinéma le rôle du plus célèbre des agents secrets britanniques, James Bond. Il avait endossé ce rôle à sept reprises entre 1973 et 1985.

"C'est le coeur très lourd que nous devons annoncer la terrible nouvelle de la mort aujourd'hui de notre père, Sir Roger Moore", ont indiqué les enfants de l'acteur dans un communiqué publié sur Twitter, précisant que les funérailles auront lieu dans la plus stricte intimité à Monaco.

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg