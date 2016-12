L'actrice Michèle Morgan, rendue célèbre par le film "Le Quai des brumes", est morte

Connue des cinéphiles comme "les plus beaux yeux" du cinéma français, la comédienne Michèle Morgan, 96 ans, est décédée ce mardi.

"Les plus beaux yeux du cinéma se sont fermés définitivement ce matin, le mardi 20 décembre", a annoncé sa famille dans un communiqué.

Née le 29 février 1920 à Neuilly-sur-Seine, Michèle Morgan avait notamment reçu le Prix d'interprétation féminine à Cannes, en 1946, pour son rôle de Gertrude dans le film "La Symphonie pastorale" (1945).

Simone Roussel, de son vrai nom, n'a que 14 ans lorsqu'elle remporte le deuxième prix au Concours de Photogénie de Dieppe. Une récompense qui lui permet de faire ses premiers pas devant la caméra, comme figurante. En 1935, elle tourne "Mademoiselle Mozart" aux côtés de Danielle Darrieux. Puis elle partage le haut de l'affiche avec Raimu, dans "Gribouille", de Marc Allégret (1937).

"T’as d’beaux yeux tu sais"

Un an plus tard, en 1938, "Le Quai des brumes" de Marcel Carné la fait connaître dans le monde entier. Le film remporte de multiples récompenses internationales, dont le Prix Louis Delluc. La réplique de Jean Gabin "T'as d'beaux yeux, tu sais" forge la légende de l'actrice.

Soixante ans plus tard, en 1997, elle racontait les coulisses du tournage de cette scène culte au micro de Michel Legorjus pour France Bleu Normandie. "C'était un dialogue de Prévert et Gabin l'a fort bien dit." Et d'ajouter : "On ne pouvait pas imaginer que cette phrase serait une légende." Ce jour-là, en présence du fils de Jean Gabin, l'actrice participait à une journée organisée au profit de l'association Perce-Neige à Moulins-Lamarche dans l'Orne. Cette association de soutien aux enfants handicapés mentaux a été fondée par Lino Ventura en 1965.

Surnommée "les plus beaux yeux du cinéma français", la jeune femme quitte l'Europe en 1940 pour les États-Unis. Elle y rencontre Bill Marshall, qu'elle épouse. De cette union naîtra un fils, Mike, décédé en 2005.

Lassée par cette expérience américaine, Michèle Morgan fait son grand retour sur les écrans français dans "La Symphonie Pastorale", adaptation du livre d'André Gide, réalisé par Jean Delannoy. Au total, la comédienne a tourné dans quelque 70 films. Elle a été élue dix fois par le public "actrice française la plus populaire".

Un service religieux sera célébré vendredi à 10h30 à l'église Saint-Pierre de Neuilly-sur-Seine, a précisé sa famille. L'inhumation aura lieu au cimetière du Montparnasse à 12h30, dans le caveau de familial.