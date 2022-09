L’actrice nordiste Line Renaud décorée par Emmanuel Macron de la Grand-Croix de la Légion d’honneur

Emmanuel Macron a salué une "douceur tellurique" et une "colossale sensibilité". L'actrice nordiste Line Renaud a été décorée par le président de la République de la Grand-Croix de la Légion d’honneur, lors d'une cérémonie à l’Élysée ce vendredi soir.

C'est la plus haute distinction. Comme annoncé dans la promotion du 14-Juillet, Line Renaud a été officiellement décorée de la Grand-Croix de la Légion d’honneur ce vendredi soir lors d’une cérémonie à l'Élysée. Âgée de 94 ans, Line Renaud sera prochainement à l’affiche du film "Une Belle course" avec Dany Boon. Co-fondatrice et actuelle vice-présidente du Sidaction, la comédienne mène plusieurs combats comme le droit de mourir dans la dignité.

"Une douceur tellurique"

"Line à le trac, moi aussi ! ", a lancé Emmanuel Macron en ouverture de son discours. La comédienne et le président s'étaient préalablement entretenus en privé à l'Élysée. Visiblement ému, le président a rappelé que Line Renaud a été reçue à l'Élysée par plusieurs présidents "nous passons, vous revenez", a-t-il déclaré. Le président qui a ensuite souligné la "douceur tellurique" de Line Renaud, et sa "colossale sensibilité".

Dans un discours de 30 minutes, Emmanuel Macron a retracé la vie de Line Renaud, de son enfance à Nieppe, à sa carrière aux Etats-Unis - "la-bas, vous devenez madame France" - en passant par sa première audition pour entrer au conservatoire de Lille.

"Vous êtes cette femme qui, quand elle est touchée, s'engage" - Emmanuel Macron

Emmanuel Macron est ensuite revenu sur l'engagement militant de Line Renaud. Dès les années 80, la comédienne s'est mobilisée dans la lutte contre le Sida, "vous n'avez jamais cessé cette lutte contre cette maladie atroce", a appuyé le président. "C'est ainsi que vous avez contribué à sauver des vies, des milliers de vie, par refus des convenances, par choix du coeur", a-t-il poursuivi, avant d'ajouter : "Vous êtes cette femme qui, quand elle est touchée, s'engage".

Le président a enfin conclu : "Vous avez concouru comme peu d'autres au rayonnement de notre pays. J'ai l'immense honneur et le bonheur de vous élever au rang de Grand-Croix de la légion d'honneur". Le président a épinglé la plus haute distinction française à Line Renaud, c'est d'ailleurs Emmanuel Macron - aux côtés de son épouse Brigitte Macron - qui a élevé l'actrice nordiste au plus haut rang de la Légion d’honneur.

"J'ai tellement envie de dire quelque chose mais le protocole ne le permet pas", a sobrement réagi Line Renaud.

150 invités... artistes, politiques et scientifiques

En présence de 150 invités parmi lesquels Muriel Robin, Nathalie Baye, Dominique Besnehard, Pierre Lescure, Michel Drucker ou encore l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, Line Renaud s'est vue épingler la plus haute distinction française des mains du président de la République.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Milieux artistiques et politiques étaient présents mais aussi scientifiques, à l'image des engagements de Line Renaud, figure du Sidaction et militante pour le droit à mourir, en août dernier elle avait publié une lettre ouverte dans le JDD co-écrite par le député Olivier Falorni, demandant la légalisation de "l’aide active à mourir". Le professeur Delfraisssy, du conseil scientifique est présent. Étaient aussi conviés des représentants d'associations de lutte contre le Sida.