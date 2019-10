L'actrice Pascale Roberts est morte à 89 ans

Vous la connaissiez sans doute pour son rôle de Wanda Legendre dans la série "Plus elle la vie" : l'actrice Pascale Roberts est décédée samedi 26 octobre à l'âge de 89 ans d'une longue maladie. Elle aura tenu plus de 150 rôles durant sa carrière.

Elle avait été contrainte de s'éloigner des plateaux de tournage de "Plus belle la vie" depuis 2016 : l'actrice Pascale Roberts, qui incarnait le personnage de Wanda Legendre depuis onze ans est décédée ce samedi 26 octobre à l'âge de 89 ans.

En plus de 60 ans de carrière Pascale Roberts a tenu plus de 150 rôles sur le petit et grand écran. Dans sa filmographie fleuve, qui débute en 1954 avec "Les femmes s'en balancent" de Bernard Broderie, on retrouve le film "Dupont Lajoie" d’Yves Boisset (1975), "Trois hommes à abattre" de Jacques Deray (1980), ou "La Fille de d’Artagnan" de Bertrand Tavernier.

Foultitude d'hommages sur les réseaux sociaux