Orléans, France

"Jacqueline Sauvage, c'était lui ou moi"... C'est le titre de ce téléfilm réalisé par le comédien Yves Rénier, l'éternel Commissaire Moulin, et dans lequel c'est Muriel Robin qui incarne Jacqueline Sauvage, cette femme de 67 ans qui, le 10 septembre 2012 à la Selle sur le Bied, abattait son mari, Norbert Marot, de trois coups de fusils dans le dos sur la terrasse de leur pavillon. Condamnée à 10 ans de prison à deux reprises, devant les assises, Jacqueline Sauvage avait été graciée par François Hollande en décembre 2016, après une immense mobilisation populaire et médiatique pour demander sa libération, au nom de la lutte contre les violences faites aux femmes.

Olivier Marchal dans le rôle du mari violent

Yves Rénier en a donc fait un téléfilm, diffusé ce soir sur TF1, un film que toute l'équipe comme militant et engagé, et basé sur le livre que Jacqueline Sauvage a écrit à sa sortie de prison "Je voulais juste que ça s'arrête". C'est Olivier Marchal qui incarne Norbert Marot, le mari violent avec qui Jacqueline Sauvage a été mariée pendant 47 ans. 47 ans de violences conjugales, que Jacqueline Sauvage avait raconté lors de ses deux procès, d'abord devant la cour d'assises d'Orléans, puis en appel devant la cour d'assises de Blois.

Une pétition et un rassemblement samedi à 14h

Condamnée à 10 ans de prison, Jacqueline Sauvage était devenue, avant même son procès en appel, le symbole de la lutte contre les violences faites aux femmes. Une pétition lancée sur internet, pour réclamer une grâce présidentielle, avait recueillie plus de 400 000 signatures. Deux ans plus tard, la cause mobilise à nouveau, sous la plume de Muriel Robin, qui à l'occasion de la diffusion de ce téléfilm, a lancé un appel et une nouvelle pétition : "sauvons celles qui sont encore en vie". Des rassemblements sont organisés ce samedi 6 octobre, partout en France, devant les Palais de Justice de France, et notamment à Paris, à 14h.