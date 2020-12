L'amour est dans le pré : Florian, l'éleveur creusois a trouvé sa moitié

Si vous suivez l'amour est dans le pré, vous n'avez pas pu manquer le Creusois de cette 15e saison ! Florian, 37 ans, éleveur de bovins limousins, est installé dans le nord-ouest du département. Paraplégique suite à un accident, il se déplace en fauteuil. Il apparaît une dernière fois sur M6 ce lundi soir à l'occasion du bilan de l'émission, très positif pour lui.

"J'ai trouvé ma moitié, c'est tout ce que je souhaitais !" sourit-il. Si ses parents ne l'avaient pas inscrit suite à un pari, il n'aurait probablement jamais participé à l'émission. "Ils avaient envie de me voir avec quelqu'un, heureux. C'est vrai qu'avec le handicap parfois on se dit que c'est peut-être un peu plus dur de trouver quelqu'un, plus le métier, plus la région qui n'est pas spécialement attirante quand on écoute parler les gens, pourtant en Creuse on est bien !"

Lola doit bientôt le rejoindre en Creuse

Sa moitié c'est donc Lola, l'une des quinze femmes qui lui ont écrit. En lisant les lettres, "c'est pas facile de choisir vraiment LA personne." L'éleveur a suivi ses "coups de cœur" en vue de l'emblématique speed-dating à Paris qui s'est avéré un peu difficile pour lui. "Ce n'est pas le morceau que je retiendrai le plus. Il y a pleins de caméras, on voit les filles qui défilent ... j'étais trop tendu, je n'étais pas moi-même."

J'ai eu la chance de rencontrer la bonne personne, on se correspond vraiment."

Une fois à la ferme, c'est devenu beaucoup plus facile. "J'ai eu la chance de rencontrer la bonne personne, on se correspond vraiment." Florian ne "s'attendait pas à trouver la personne comme ça."Lola doit bientôt le rejoindre en Creuse pour qu'ils s'installent ensemble juste à côté de l'exploitation.

Une "sacrée aventure humaine"

"Sans l'émission, je n'aurais pas trouvé ma moitié. S'il y a des agriculteurs qui veulent s'inscrire, il faut y aller !" lance Florian, tout en précisant qu'il ne "faut pas se voiler la face, il y a la télé-réalité, il faut faire aussi le buzz pour eux mais à la fin il y a une sacrée aventure humaine. On partage des copains, il y a pleins de points positifs plus la perle rare si on a le bonheur de l'avoir, et pour moi oui !"