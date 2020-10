"L'amour fait toujours un peu souffrir" selon Carla Bruni

Minute Papillon ! se fait plus intime avec un échange entre Carla Bruni et Sidonie Bonnec autour du grand amour.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec accueille Carla Bruni pour parler d'amour. Le grand amour et le moins grand, celui qu'on ravive ou celui qui nous libère, ce sont les confidences intimes de la chanteuse que France Bleu dévoile aujourd'hui.

Le grand amour mais les autres aussi

Dans son nouvel album, Carla Bruni décline le thème de l'amour en treize chansons. À la fois intenses et légers, les titres qui composent cet opus parle de cet amour dans lequel on se sent bien mais qui fait toujours un peu souffrir.

Je ne crois pas vraiment pas qu'il faille s'installer dans l'amour

L'amour demande des efforts, un investissement. Il faut le reconstruire chaque jour suggère Sidonie Bonnec.

Carla Bruni le rappelle "Bien sûr il y a le grand amour mais on prend même les autres amours, les moins grands. Ce qui compte, c'est l'amour."

Le mariage est une liberté

Selon Carla Bruni, l'amour donne de la liberté. Pourtant, elle confesse :

Quand j'étais jeune fille, je ne pensais pas me marier.

La chanteuse dit qu'elle avait l'impression que le mariage était une sorte de prison. Pourtant, elle a découvert qu'au contraire le mariage offre de la liberté car elle enlève "une certaine angoisse". Elle se dit alors plus libre de vivre.

Tous les rendez-vous avec Carla Bruni