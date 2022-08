L'ancien ailier du Stade Toulousain David Berty rejoint la bande de 100% Rugby à France Bleu Occitanie

C'est un nom, une histoire, un message. Tout le monde à Toulouse connaît David Berty, le numéro 11 de l'époque des Lacroix, Castaignède, Cazalbou, Ntamack ou Carbonneau. Celle du titre européen de 1996 à Cardiff. David Berty a passé plus de 10 ans au Stade Toulousain, a soulevé cinq Brennus. L'enfant de Saint-Jory, longtemps considéré parmi les meilleurs ailiers français, a aussi porté le maillot national.

À 52 ans, David Berty poursuit une nouvelle vie après avoir traversé une longue période noire liée au diagnostic de sa sclérose en plaques. Entre championnat du monde de rugby à XIII fauteuil et ascension du Kilimandjaro, on ne l'arrête plus. Entretien.

Quand avez-vous arrêté votre carrière ?

En 2002, mais mes problèmes ont commencé en 97 alors que j'étais au Stade Toulousain. Un problème à l'œil. J'y voyais rien, puis la vue est revenue. J'ai pu rejouer. On a gagné le quatrième titre d'affilée avec le Stade Toulousain en 97. Mais la saison suivante, les problèmes physiques sur le terrain se sont présentés. La vitesse, ma force, disparaissait, tout le monde me rattrapait. Je faisais deux tours de terrain comme si j'en faisais 30, fatigué pour un rien. Moins performant, le Stade ne m'a pas gardé, je suis parti à Brive, je me blesse puis à Montauban et enfin Blagnac. Je décide de me faire opérer du genou en me disant que mes ennuis seraient terminés. Mais rien, j'ai en plus des problèmes d'équilibre, comme si j'étais en état d'ébriété.

Je me suis isolé du milieu du rugby je ne voulais pas montrer ce que j'allais devenir

Sur les conseils de ma femme, je finis par consulter un médecin qui ne me connait pas, qui m'envoie chez un neurologue. Et après la ponction lombaire, le verdict est tombé, sclérose en plaques. Paradoxalement, les 30 premières secondes, j'étais content. L'ego du sportif peut-être, ça faisait quatre ans que je bataillais contre quelque chose, je savais enfin de quoi il s'agissait. Et puis après, je suis tombé dans un puits noir, sans fond, avec une seule image, un fauteuil roulant et la dépendance. Et pas de réponse à mes questions : est-ce que j'ai transmis la maladie à ma fille, est-ce que je vais perdre mon travail ? Le sport est-il fini pour moi ? S'ensuivent de 2022 à 2006 quatre années d'idées morbides, noires. Je me suis isolé du milieu du rugby parce que je ne voulais pas montrer ce que j'allais devenir. Je ne voulais voir personne. Il y a déjà des copains qui m'appelaient pour pour aller voir un match, pour boire un coup, je voulais pas montrer ce que j'étais en train de devenir.

À ce moment-là, vous cachez votre maladie dans le milieu du rugby ?

Je ne sais pas si tout le milieu du rugby le savait. Moi je ne le cachais pas, je ne voulais pas qu'on se fasse des fausses idées sans savoir, qu'on dise que j'ai fait l'apéro en me voyant tituber. Donc je l'ai dit, mais je ne voulais plus me montrer parce que pour moi, j'allais finir dans un fauteuil, dépendant de tout le monde.

David Berty avec Emile Ntamack lors du titre de Champion de France en 1996, la finale remportée face à Brive. © Maxppp - PHOTOPQR/LA DEPECHE DU MIDI

Quel a été le déclic pour sortir de cette dépression ?

Il y en a eu plusieurs. Le premier, quand je change la couche de ma fille cadette, Carla. J'ai des idées noires, j'éclate en sanglots et je me dis que je dois réagir pour mes filles, je dois être là pour leurs mariages. Et puis il y a eu des rencontres, comme avec ce journaliste qui venait de perdre sa femme et qui me me dit une phrase qui va faire un déclic. Il me dit : "La vie, je la prends comme un long parcours à vélo, avec des cols plus ou moins dur à passer. Si tu veux les passer, il faut pédaler, ne t'arrête pas". Là, je me suis dit que j'allais me battre contre la maladie, que j'allais utiliser tous les moyens qui se présenteront à moi pour faire parler de la maladie. Les gens connaissent la sclérose en plaques mais ils en ont une fausse image, ils imaginent un fauteuil roulant, des cannes. Chaque cas est différent.

J'ai pensé à mes filles, et je me suis dit que je devais faire quelque chose

Que faîtes-vous depuis six ans maintenant justement ?

J'ai écrit un livre, et puis j'ai voulu perdre du poids car j'avais atteint 106 kilos! Les médecins m'avaient dit que le sport, c'était terminé pour moi, il fallait que je trouve quelque chose. Et un jour, on m'a parlé de rugby à XIII fauteuil. J'avais très envie de retoucher un ballon de rugby, mais je bloquais avec l'idée du fauteuil, je ne voulais pas poser mes fesses dedans. Finalement, je suis allé voir un entraînement, sans conviction pensant m'ennuyer, voir des gens en situation de handicap tristes qui tentent tant bien que mal de faire du rugby. Et c'est tout le contraire que j'ai vu : des gens en train de rigoler, de s'éclater à jouer au rugby. Le mercredi suivant, j'essaie, je m'assois dans le fauteuil et je me suis mis à jouer. Et ce jour là, préparer mon sac, mettre mes affaires, arriver dans un vestiaire, ça a été un tsunami de sensations, de souvenirs. J'ai commencé le loisir, puis la gagne est revenue. J'avais envie de gagner, de jouer en équipe de France. Les joueurs et joueuses avec qui j'ai pratiqué m'ont transformé parce qu'ils m'ont fait comprendre que ça ne sert à rien de se battre face à une maladie ou un handicap. Il suffit d'apprendre à vivre avec. Et là, j'ai changé complètement.

C'est comme ça que vous avez trouvé la force de vous lancé des défis ?

Oui, le dernier en date avec notamment la dernière en date, avec la traileuse Vanessa Moralès, c'est une amie et elle m'a proposé de partir faire le Kilimandjaro avec elle. Je lui réponds "tu es jobarde, je ne peux pas le faire, 5.895 mètres je ne peux pas les monter!". Elle a insisté et j'ai fini par voir clignoter le mot possible dans le mot impossible. Et on l'a fait en juillet. Je ne m'interdis plus rien, je ne me freine plus.

Tout ça vous a réconcilié avec le rugby régulier ?

Tout à fait, j'ai retrouvé des copains, je suis toujours en contact avec le club, je prends plaisir à aller voir des matchs. Quand on a ça dans le sang, on ne peut pas lutter".

David Berty joue à présent au Stade Toulousain Handi, sacré champion de France de D2 en mai dernier. En novembre prochain, il partira en Angleterre avec l'équipe d'Espagne (sa mère est franco-espagnole) pour participer à la coupe du de rugby à XIII fauteuil.