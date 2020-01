L'ancien juré de Masterchef Sébastien Demorand est mort

L'ancien critique et chroniqueur gastronomique Sébastien Demorand, devenu célèbre en devenant juré de l'émission Masterchef, est mort à l'âge de 50 ans, a-t-on appris ce mardi.

L'ancien critique gastronomique Sébastien Demorand est mort à l'âge de 50 ans ce mardi, des suites d'une longue maladie à l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif, révèle Le Point.

Il avait inventé le mot "bistronomie"

Devenu célèbre en lançant l'émission Masterchef sur TF1 en 2010 en tant que juré, l'ancien journaliste avait été critique et chroniqueur gastronomique sur RTL, au Parisien, à L'Optimum et au Fooding. C'est là qu'il avait inventé, lors d'une réunion en 2004, le terme de "bistronomie", contraction de bistrot et gastronomie, rappelle Le Point.

Il avait ouvert son restaurant en 2017

Sébastien Demorand avait également lancé son restaurant dans le 10e arrondissement de Paris, en 2017. Cette "épicerie-cave à manger" proposait une cuisine "comme à la maison."