L'ancien patron de TF1, le Breton Patrick Le Lay est décédé

L'ex-patron de TF1 et ancien président du Stade Rennais, le Breton Patrick Le Lay est décédé à l'âge de 77 ans. Sa famille annonce la mauvaise nouvelle sur Facebook.

Une figure emblématique de la télévision française vient de s'éteindre. Le Breton Patrick Le Lay, ancien patron de TF1 est décédé à 77 ans, selon un message Facebook posté par son fils Laurent-Eric.

Arthur, Foucault ou Courbet lui doivent beaucoup

Patrick Le Lay a dirigé la première chaîne pendant 20 ans, de 1988 à 2008. En duo avec Etienne Mougeotte il avait transformé TF1 en leader de la télévision en France. La chaîne est même devenue la plus regardée en Europe. Dans les années 90, des animateurs comme Arthur, Jean-Pierre Foucault, Christophe Dechavanne, Julien Courbet ou encore Jacques Pradel ont connu le succès grâce à lui.

Patrick Le Lay est aussi à l'origine du rachat d'Eurosport et TMC. Il a lancé la chaîne d'informations en continu LCI. Après avoir été écarté de la direction de TF1 à la fin des années 2000 le Breton, natif de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) avait fondé Serependity un fonds d'investissement créé avec Martin Bouygues et un autre breton, François Pinault. Ce dernier l'avait d'ailleurs nommé à la tête du Stade Rennais en 2010 avant qu'il ne quitte le club deux ans plus tard.

Fier d'être Breton

Fier de sa Bretagne natale, Patrick Le Lay avait aussi créé la chaîne en breton TV Breizh en septembre 2000. Provocateur, en 2010, dans une interview au magazine Bretons il avait déclaré : "Je ne suis pas Français, je suis Breton. Je suis un étranger quand je suis en France," accusant même la France de génocide culturel de la langue bretonne.

Ce mercredi, à l'annonce de son décès de nombreuses personnalités rendent hommage à l'homme d'affaires et de télévision.