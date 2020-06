L'ancien préfet de l'Ardèche Claude Valleix est mort

Claude Valleix est mort dans un accident de la route en Haute-Vienne le 18 mai dernier. Son épouse qui était à ses côtés a également été tuée dans l'accident. Leurs obsèques se sont déroulées le 27 mai. L'ancien préfet qui vivait en Corrèze était âgé de 75 ans.

Il avait été en poste en Ardèche de février 2007 à décembre 2008. Moins de deux années qui ont cependant été marquantes. Le préfet Valleix avait alors des méthodes jugées autoritaires et peu ouvertes au dialogue. Et ses relations étaient tendues avec les élus, les syndicalistes, les avocats et même avec la radio.

Le ministère de l'Intérieur avait mis fin à ses fonctions plus rapidement que prévu, le nommant préfet hors cadre et sans affectation le 11 décembre 2008. Il avait ensuite été nommé en avril 2010 conseiller auprès de l'organisme de financement des PME Oséo.