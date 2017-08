L'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin devient chroniqueur sur France 2

A partir du 10 septembre, Jean-Pierre Raffarin interviendra dans la nouvelle émission dominicale d'actualité présentée par Laurent Delahousse, intitulée "19h le dimanche".

Après avoir annoncé la fin de sa carrière politique en juin dernier, Jean-Pierre Raffarin rejoint donc le monde de la télévision : il va intégrer l'équipe de chroniqueurs de la nouvelle émission de Laurent Delahousse sur France 2, a annoncé France Télévisions ce mardi. Intitulée "19h le dimanche", l'émission encadrera à partir du 10 septembre le journal de 20 heures.

Entre 19h et 20h, selon France Télévisions, Laurent Delahousse et ses chroniqueurs, dont Jean-Pierre Raffarin donc, mais aussi les écrivains Christophe Ono-dit-Biot et Karine Thuil, l'essayiste Caroline Fourest ou le journaliste Alain Duhamel, reviendront sur l'actualité de la semaine en compagnie d'un ou plusieurs invités. Après le journal de 20h, il mènera un "grand entretien" avec une personnalité publique.

De nombreux politiques passent par la télé et la radio

A 69 ans, Jean-Pierre Raffarin rejoint le groupe des femmes et hommes politiques qui rejoignent des émissions de télévision ou de radio, comme l'ont fait avant lui Roselyne Bachelot ou Daniel Cohn-Bendit. Pour cette rentrée politique Henri Guaino sera également à l'antenne de la radio Sud Radio, le conseiller régional d'Ile-de-France Julien Dray arrive sur LCI, et la porte-parole de La France Insoumise Raquel Garrido devient aussi chroniqueuse dans l'émission "Salut les Terriens" sur C8.