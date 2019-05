Sandrine Quétier, l'ancienne animatrice de "Danse avec les stars" en première partie du sosie vocal de Johnny

Sandrine Quétier, l'ancienne animatrice de TF1 a débuté ce week-end à Saint-Brieuc une longue tournée. Avec son groupe The Jockers, elle assurera les premières parties de Jean-Baptiste Guéguan, sosie vocal de Johnny Hallyday.

Sandrine Quétier sur scène pour un show très rock ! L'ancienne animatrice vedette de TF1 a commencé ce week-end à Saint-Brieuc une tournée avec son groupe "The Jockers".

Elle assurera la plupart des premières parties de la tournée de Jean-Baptiste Guéguan, sosie vocal de Johnny Hallyday et dernier vainqueur de l'émission de M6 "La France a un incroyable talent".

Jean-Baptiste Gueguan, sosie vocal de Johnny Hallyday, commence chez lui à Saint-Brieuc une grande tournée qui le mènera entre autres dans une trentaine de Zénith #incroyabletalentpic.twitter.com/JjiZeza7wD — FB Armorique (@bleuarmorique) May 10, 2019

"Je suis très heureuse de faire la première partie de Jean-Baptiste Guéguan", explique, enthousiaste, Sandrine Quétier. "On a déjà travaillé avec lui, il a beaucoup de talent et puis ça va être très Rock'n'roll et nous, c'est tout ce qu'on aime".