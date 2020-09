L'ancienne Ferrari de Johnny Hallyday vendue aux enchères samedi dans le Loiret

L'ancienne Ferrari de Johnny Hallyday est mise en vente aux enchères ce samedi 26 septembre, à Solterre, dans le Loiret. La vente, organisée par Olivier Baron, commissaire priseur à Montargis, et a lieu entre 10h et 20h, dans un garage au 72 route de la nationale 7, sur inscription uniquement puisque cinquante personnes maximum peuvent entrer dans la salle en même temps, pour cause de Covid-19.

Une Ferrari 512 TR de 1994

Parmi les 114 lots mis en vente, il y a donc la Ferrari 512 TR de 1994 qui a appartenu à l'ex-idole des jeunes. "Elle est dans son jus, la carrosserie par exemple n'est pas nickel nickel", indique Maître Baron, mais "elle est en bon état de marche, le carnet d'entretien est à jour et le contrôle technique est fait".

Le commissaire-priseur précise qu'il y a dans cette voiture "une trace de la carte grise portant le nom de son ancien propriétaire Jean-Philippe Smet" et qu'on "voit encore, sur la casquette des compteurs de la Ferrari, les marques des griffures laissées par les bagues que Johnny portait aux doigts".

L'ex Ferrari de Johnny Hallyday, mise en vente aux enchères ce samedi dans le Loiret - Photo fournie par le commissaire-priseur Olivier Baron

Mise à prix de l'ex-Ferrari de Johnny Hallyday, décédé le 5 décembre 2017 : 100 000 euros. Johnny Hallyday l'avait offerte à l'actuel vendeur, qui était l'un de ses proches, "il y a 15 ou 20 ans". "J'ai beaucoup d'appels, il y a un engouement. Après, je ne sais pas du tout à quel prix elle va partir, ni même si elle va partir, car le propriétaire en attend un certain prix".

Les acheteur potentiels pourront acheter soit en se rendant à Solterre, ce samedi, soit en enchérissant directement en ligne sur le site interencheres.