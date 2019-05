Médias-Télévision : l'animateur corrézien Patrick Sébastien quitte France 2 ce samedi soir

Brive-la-Gaillarde, France

Dès le mois d'octobre dernier, la direction de France Télévisions avait annoncé que l'animateur Patrick Sébastien ne serait plus sur les grilles de rentrée en septembre 2019. Une décision qui se matérialisera ce samedi soir, avec la diffusion, sur France 2, de la dernière émission des "Années bonheur".

Patrick Sébastien incarnait depuis 23 ans les divertissements populaires sur France 2. L'animateur corrézien, né à Brive-la-Gaillarde, aura marqué l'histoire de la télévision, que ce soit sur TF1 ou France 2. D'abord imitateur dans les cabarets, la télévision deviendra son métier "par hasard" comme il l'avait expliqué dans une interview à France Bleu Limousin il y deux ans. "J'avais choisi le métier de saltimbanque. J'ai fait imitateur d'abord, j'ai dû faire 12 Olympia, pendant des années j'ai fait des galas pleins à craquer en faisant des imitations, je suis parti à la télé par hasard", avait-il expliqué.

Patrick Sébastien, chez lui, dans le Lot, lors d'une interview avec France Bleu Limousin en 2017 © Radio France - Christophe Besson

Et le hasard a plutôt bien fait les choses. Les émissions "Carnaval" ou "Sébastien c'est fou" ont été des succès d'audience considérables. En 1992, Patrick Sébastien avait explosé tous les records. Son émission "Le Grand Bluff", où il piégeait des stars, avait attiré 17,5 millions de téléspectateurs ! Les émissions "Fiesta", "Le plus grand cabaret du monde" et "_Les Années bonheu_r" ont aussi été de grands succès populaires, qui ont par ailleurs permis de mettre en avant des artistes qu'on voyait peu ailleurs, à travers des "numéros visuels" souvent inédits. Patrick Sébastien s'est aussi rendu célèbre par ses chansons ("Les sardines", "Le petit bonhomme en mousse") de fête.

Ce samedi soir, Patrick Sébastien quittera la télévision. Définitivement ? Rien n'est moins sûr. Après avoir indiqué il y a quelques temps qu'aucune autre proposition ne lui avait été faite, il a indiqué ces derniers jours sur sa chaîne youtube qu'il disait "au revoir, mais pas adieu" à son public.

Patrick Sébastien quitte France 2, après des années de télé Copier

Patrick Sébastien n'est, de toute façon, pas prêt de quitter la scène. A 65 ans, il continue les galas, fera des concerts cet été, et sortira un nouvel album à la rentrée prochaine.