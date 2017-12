L'humoriste Tex, qui présentait le jeu télévisé "Les Z'amours sur France 2 depuis 17 ans, ne reprendra pas les tournages de l'émission, a indiqué ce jeudi soir France 2 à franceinfo. Tex avait été contraint de présenter ses excuses après une blague sur les femmes battues le 30 novembre dernier. En parallèle, Marlène Schiappa, la secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, avait saisi le CSA.

Vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les deux yeux au beurre noir ? On lui dit plus rien! On vient déjà de lui expliquer deux fois" - Tex, en direct sur C8 le 30 novembre

Le 30 novembre dernier, l'animateur Julien Courbet recevait Tex sur le plateau de l'émission "C'est que de la télé", diffusée en direct. "C'est un sujet super sensible", avait prévenu Tex. avant de faire sa blague : "Je la tente. Les gars, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les deux yeux au beurre noir ? - elle est terrible celle-là -. On lui dit plus rien! On vient déjà de lui expliquer deux fois", avait-t-il ajouté, suscitant des applaudissements.

Des réactions indignées des internautes et une saisine du CSA

Ces propos avaient suscité des réactions indignées d'internautes. "J'ai évidemment adressé un signalement au CSA", avait tweeté Marlène Schiappa. Le CSA avait confirmé à l'AFP avoir "reçu la saisine de Mme Schiappa, ainsi que quelques autres émanant de téléspectateurs depuis l'émission".

J'ai évidemment adressé un signalement au @csaudiovisuel

"Blague" indigne et irrespectueuse qui banalise les violences conjugales, à quelques jours de l'hommage national rendu par le Président.

Merci pour vos alertes. #NeRienLaisserPasserhttps://t.co/GRcJn4Quld — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) December 2, 2017

Les excuses de Tex

Sur son compte Twitter, Tex avait présenté vendredi ses _"_excuses les plus sincères à toutes les personnes que (sa) blague a pu blesser". "Je m'oppose fermement à toutes formes de violences faites aux femmes", avait-il écrit. Pour sa part, C8 avait déclaré à l'AFP que Julien Courbet avait réagi lors de l'émission, en disant qu'il ne cautionnait pas les propos de Tex.

Il est évident que nous ne cautionnons pas cette blague" - Julien Courbet

"Il est évident - mais je ne pensais pas que nous devions vous le dire - que nous ne cautionnons pas, en aucun cas cette blague (...). Je suis le premier à le dire et je le dirai jusqu'à ma mort. On ne doit même pas la lever, la main ! _Celui qui tape est, pour moi, un trou du cul"_, avait dit Julien Courbet, cité par C8.