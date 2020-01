L'année météo 2019, chaleur, inondation et tornades en Languedoc-Roussillon

Languedoc-Roussillon, France

L'année 2019 a été chaude sur la région Languedoc-Roussillon, avec entre un demi et un degré de plus que la moyenne observée ces trente dernières années, mais ce n'est la plus chaude. Elle se situé au 2° rang des années les plus chaudes à Nîmes (juste derrière 2018), au 3° rang à Perpignan (après 2018 et 2014), au 4° rang à Montpellier (2014 restant l'année la plus chaude), au 6° rang à Carcassonne seulement.

On a malgré tout observé une canicule estivale notable, ayant débuté précocement (fin juin) avec un pic exceptionnel, notamment vers le Gard et l'Hérault où certaines localités ont vu le mercure monter à 45 ou 46°C le 28 juin, nouveau record de chaleur national.

Il n'a pas beaucoup plu non plus, une période de sécheresse longue et préoccupante au printemps et durant tout l'été, les premières pluies arrivant tardivement fin septembre ou au cours du mois d'octobre.

Comme chaque année la région a observé quelques épisodes pluvieux sévères durant l'automne, dont celui des 22-23 octobre provoquant des inondations exceptionnelles dans la région de Béziers et de forts cumuls du Roussillon à l'Aude, les autres épisodes de la saison touchant ensuite presque uniquement les zones montagneuses et leur piémont.

Enfin il y a plusieurs tornades dont celles du 20 octobre dans le centre de l'Hérault, spectaculaires, mais sans provoquer heureusement de dégâts notables.

à lire aussi Le record absolu de chaleur finalement attribué à une commune de l'Hérault avec 46 degrés

à lire aussi Rétro 2019 dans l'Hérault : la canicule