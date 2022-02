Sibyle Veil, présidente de Radio France : "une nouvelle appli pour France Bleu fin mars"

France Bleu Armorique est aujourd'hui installée au 14 avenue Janvier à Rennes. Mais la radio va déménager dans des locaux actuellement occupés par France 3 Bretagne, à quelques pas d'ici. A quelle échéance est prévu ce déménagement, est-ce que cela va changer quelque chose pour les auditeurs de France Bleu Armorique ?

Ce déménagement aura lieu fin 2023. Les auditeurs entendront toujours leurs animateurs. Ces nouveaux locaux permettront de rapprocher les équipes de France Bleu de celles de leurs confrères de France 3. Ce sera pour nous l'occasion de concrétiser un projet qu'on a développé dans d'autres régions en France, à savoir les matinales filmées. Cela permettra à chacun d'entre vous de découvrir les visages derrière les voix de ces animateurs qui vous réveillent chaque matin.

Un autre projet France Bleu / France 3 va aboutir dans les prochaines semaines, c'est celui de la plateforme numérique commune. A la fin du mois de mars, la nouvelle application France Bleu sera mise en service. Pourquoi avez-vous fait le choix de ce nouvel outil commun France Bleu, France 3 ?

On a constaté ces dernières années que l'application et le site de France Bleu connaissent un réel succès puisqu'il y a plus de 10 millions de personnes qui s'y connectent chaque mois. C'est une des plateformes média les plus consultées sur Internet. Actuellement, les contenus d'information sont très regardés, notamment les articles qui ont trait à l'actualité locale, à la vie locale, sous toutes ses formes. Le fait de se rapprocher de ce que produisent nos confrères de France 3 qui, eux, ont un angle de vue qui est plus régional nous permet d'avoir une approche et des contenus très complémentaires. C'est une formidable opportunité d'innover et de renforcer encore la puissance et la modernité de ce qu'on propose à nos auditeurs et à nos internautes.

Cette plateforme numérique France Bleu / France 3 est critiquée par des syndicats à Radio France, qui évoquent notamment un lancement précipité, en raison d'injonctions politiques liées à l'élection présidentielle. Ce n'est pas le cas ?

Le lancement n'a pas de rapport avec la campagne présidentielle. Ce projet, on y réfléchit depuis 2009. C'est important que le service public montre qu'il est agile, innovant, moderne et performant sur le numérique, pour répondre à l'évolution des usages, des attentes de notre public. C'est pour cela qu'on le fait et qu'on espère le voir aboutir maintenant dans les prochaines semaines. Il se trouve que là, on va voir arriver ce média dans une période où l'offre d'information est très attendue puisqu'on sera dans la période de la campagne pour l'élection présidentielle. Mais c'est une offre qui a vocation à se déployer dans la durée. On est dans une année où la question de l'utilité du service public est importante. Elle est questionnée d'ailleurs par certains candidats à l'élection présidentielle. Et justement, notre réponse est de montrer qu'on sait être utile, qu'on sait être innovant, et performant. Ce site et ses applications nouvelles qui vont voir le jour dans quelques semaines, ce sera une réponse à toutes les critiques qui sont faites. Nous, ce qui nous importe, c'est l'utilité pour les citoyens.

Dans cette période de campagne présidentielle, où la défiance à l'égard du monde politique est importante, quel rôle doit jouer le média de service public et notamment France Bleu ?

Il y a deux fils rouges dans notre manière de traiter les choses. Le premier, c'est d'être proche des gens. Ça veut dire proche de leurs préoccupations. Que nos antennes ne soient pas "hors-sol". Et nous ne sommes pas hors-sol quand on est un réseau local, avec 44 antennes locales implantées partout en France. Cette proximité nous permet de sentir les sujets de préoccupation de nos auditeurs. Et c'est la marque de fabrique de France Bleu. Le deuxième fil rouge, c'est d'être un média citoyen. On a traversé ces dernières années des crises multiples. Il y a évidemment la crise sanitaire, cette pandémie mondiale, il y a eu aussi la crise des gilets jaunes. Il y a l'abstention croissante aux différentes élections politiques, et à chaque fois, ce que l'on voit, c'est une difficulté de plus en plus importante à comprendre les Français. C'est pour les comprendre, pour être proche d'eux que l'on a lancé à la rentrée une grande consultation qui s'appelle Ma France 2022. Les internautes peuvent y faire des propositions concrètes. Nous avons déjà un million de participants. Les propositions qui arrivent en tête de cette consultation, sont des propositions qui concernent la vie politique, les institutions, les règles sur l'éthique, des propositions qui ne reflètent pas un désintérêt pour la politique, mais plutôt une exigence, une attente très forte à cet égard. Si on peut contribuer utilement à faire émerger ces sujets de préoccupation, à les faire connaître et interpeller les candidats à l'élection présidentielle, on aura joué un rôle utile.

Lors de campagnes électorales, la question de la redevance de l'audiovisuel public revient dans le débat. Faut-il réformer cette redevance? La supprimer ? Privatiser le service public?

La réforme de cette redevance va devoir être faite car jusqu'à présent, elle a été récoltée en même temps que la taxe d'habitation. Il va donc falloir la modifier. Mais la question du financement l'audiovisuel public arrive à un moment qui est un moment d'élection majeure et on sait bien que pendant les élections, il y a aussi des stratégies électorales. Il y a aussi parfois un peu de démagogie.

Le rôle du service public est d'apporter une information de qualité, mais aussi de soutenir l'exception culturelle française. Le service public aujourd'hui met en avant la chanson française, les films français, toute la culture qui fait l'identité de notre pays. Sur l'antenne de France Bleu Armorique, par exemple, on a aussi les langues régionales avec le breton. Ce n'est pas Google, YouTube, ou Amazon qui vont faire en sorte que nos enfants écoutent encore des chanteurs français dans dix ans. Ce rôle est très important et il ne faut pas l'affaiblir.

Ce que je constate, c'est que le service public n'a jamais eu autant d'auditeurs. Radio France rassemble 15 millions et demi d'auditeurs par jour. Nos succès d'audience sont grands. Je pense qu'on est le seul acteur économique dans le pays, pour lequel, plus on a du succès, plus on conteste nos moyens. Ces succès d'audience sont le reflet d'un travail de toutes nos rédactions pour apporter de l'information fiable et de qualité. C'est le reflet du travail qu'on fait pour aller détecter partout en France les artistes qui se lancent, pour essayer d'apporter une offre qui soit moderne. C'est vrai que ça nécessite des moyens. Nous sommes très soucieux de l'argent public dont on est investi. C'est une vraie responsabilité, on essaie d'être à la hauteur de cette responsabilité.